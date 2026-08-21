Conte “Dans le bourg de Degré”, Réseau des médiathèques du Pays sabolien – Espace Pierre Reverdy, Sablé-sur-Sarthe
samedi 19 septembre 2026 · Réseau des médiathèques du Pays sabolien - Espace Pierre Reverdy · Sablé-sur-Sarthe
Informations pratiques
Conte “Dans le bourg de Degré” Samedi 19 septembre, 18h00 Réseau des médiathèques du Pays sabolien – Espace Pierre Reverdy Sarthe
à partir de 10 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Conte en patois sarthois, par TiDom (durée 45 min).
Suivi d’un quiz et d’une dégustation.
Réseau des médiathèques du Pays sabolien – Espace Pierre Reverdy 16 rue Saint-Denis 72300 Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire 02 43 62 50 90 https://lapostrophe.payssabolien.fr/ https://www.instagram.com/mediatheques.payssabolien/;https://www.facebook.com/MediathequeIntercommunalePaysSabolien/
Conte en patois sarthois, par TiDom (durée 45 min).
©Ministère de la Culture
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