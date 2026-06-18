Conte en famille La Princesse Muette Place Balségur Monflanquin jeudi 20 août 2026.

Monflanquin

Conte en famille La Princesse Muette

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 17:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Conte La Princesse Muette

Réservation obligatoire

Conte La Princesse Muette

Réservation obligatoire .

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

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English : Conte en famille La Princesse Muette

Story: The Silent Princess

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L’événement Conte en famille La Princesse Muette Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Coeur de Bastides