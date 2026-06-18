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Conte en famille La Princesse Muette Place Balségur Monflanquin

Conte en famille La Princesse Muette Place Balségur Monflanquin

Conte en famille La Princesse Muette Place Balségur Monflanquin jeudi 20 août 2026.

Lieu : Place Balségur

Adresse : Café Culturel Descaratz ancien CFA

Ville : 47150 Monflanquin

Département : Lot-et-Garonne

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Monflanquin

Conte en famille La Princesse Muette

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 17:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Conte La Princesse Muette
Réservation obligatoire
Conte La Princesse Muette
Réservation obligatoire   .

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67  descaratz@gmail.com

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English : Conte en famille La Princesse Muette

Story: The Silent Princess
Reservations required

L’événement Conte en famille La Princesse Muette Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Coeur de Bastides

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