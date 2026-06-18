Conte en famille La Princesse Muette Place Balségur Monflanquin
Conte en famille La Princesse Muette Place Balségur Monflanquin jeudi 20 août 2026.
Monflanquin
Conte en famille La Princesse Muette
Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 17:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Conte La Princesse Muette
Réservation obligatoire
Conte La Princesse Muette
Réservation obligatoire .
Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
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English : Conte en famille La Princesse Muette
Story: The Silent Princess
Reservations required
L’événement Conte en famille La Princesse Muette Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Coeur de Bastides
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