Conte Incroyablissime Café théâtre Le Poche Pornic
jeudi 13 août 2026 · Café théâtre Le Poche · Pornic
Informations pratiques
Pornic
Conte Incroyablissime
Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 11:00:00
fin : 2026-08-14 12:00:00
Date(s) :
2026-08-13 2026-08-14
Conte proposé par le café théâtre Le Poche
INCROYABLISSIME est un conte magique et interactif qui invite les enfants à participer à la construction d’une histoire fascinante
Dans un coffre se trouve un trésor. Ce sont des mots qui s’assemblent pour former des phrases. Ces phrases se réunissent à leur tour pour créer une histoire. Un magicien de rue trouve une poupée abandonnée dans une poubelle. Mais cette poupée est bien particulière elle parle et rêve de devenir magicienne ! C’est l’histoire de Cerise et Claude…
Avec Catherine Prugnard et Claude Monlouis .
Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com
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English :
A story presented by the Le Poche theater café%E9%E2%A0%A0
L’événement Conte Incroyablissime Pornic a été mis à jour le 2026-08-04 par I_OT Pornic
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