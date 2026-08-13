Conte Incroyablissime Café théâtre Le Poche Pornic

Informations pratiques

Pornic

Conte Incroyablissime

Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 11:00:00

fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-14

Conte proposé par le café théâtre Le Poche

INCROYABLISSIME est un conte magique et interactif qui invite les enfants à participer à la construction d’une histoire fascinante

Dans un coffre se trouve un trésor. Ce sont des mots qui s’assemblent pour former des phrases. Ces phrases se réunissent à leur tour pour créer une histoire. Un magicien de rue trouve une poupée abandonnée dans une poubelle. Mais cette poupée est bien particulière elle parle et rêve de devenir magicienne ! C’est l’histoire de Cerise et Claude…

Avec Catherine Prugnard et Claude Monlouis .

Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com

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English :

A story presented by the Le Poche theater café%E9%E2%A0%A0

L’événement Conte Incroyablissime Pornic a été mis à jour le 2026-08-04 par I_OT Pornic