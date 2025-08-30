Conte Je suis Shéhérazade Place des fontaines Doué-en-Anjou

Conte Je suis Shéhérazade

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-05-05 20:30:00

fin : 2026-05-05 21:35:00

2026-05-05

Paroles intimes, faits d’actualité et grandes figures héroïques se croisent et se répondent dans ce seule-en- scène aux allures de manuel de survie pour tenir debout dans ce monde en crise !

Mardi 4 août 2020, une double explosion sur le port de Beyrouth fait vaciller le Liban et sidère la conteuse. Captive devant les écrans, hypnotisée par les images qui reviennent en boucle, elle cherche un chemin au-delà du chaos. Mais comment résister à la peur et mettre du sens là où règne la folie ? Najoua Darwiche, autrice et interprète franco- libanaise, plonge dans l’absurdité de notre monde en quête d’une réponse où trouver la force de continuer à nous battre pour un avenir meilleur ?

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 5 mai 2026 de 20h30 à 21h35. .

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 11 83

English :

Intimate words, current events and heroic figures intersect and respond to each other in this one-man show, a survival manual for standing your ground in a world in crisis!

German :

Der Film ist eine Art Überlebenshandbuch, um in dieser krisengeschüttelten Welt aufrecht zu bleiben!

Italiano :

Parole intime, eventi attuali e grandi figure eroiche si incontrano e si rispondono in questo one-man show che sembra un manuale di sopravvivenza per farsi valere in un mondo in crisi!

Espanol :

Palabras íntimas, acontecimientos de actualidad y grandes figuras heroicas se encuentran y se responden en este espectáculo unipersonal que parece un manual de supervivencia para mantenerse firme en un mundo en crisis

