Musique Je touche un arbre Place des fontaines Doué-en-Anjou

Musique Je touche un arbre Place des fontaines Doué-en-Anjou mardi 12 mai 2026.

Musique Je touche un arbre

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12 2026-05-13

Tiré de son nouvel album Sur le fil des saisons, le concert- spectacle Je touche un arbre de Jac Livenais nous propose de vivre le cycle d’une année à hauteur d’enfant.

Toucher un arbre, c’est vouloir capter son énergie pour se ressourcer. C’est se relier à la terre pour ne pas oublier d’où l’on vient. L’arbre vit et traverse le temps. Le temps qui ne tient qu’à un fil, le fil des saisons.

Par le biais du chant polyphonique et d’une mise en scène originale, Jac Livenais et ses musiciens nous invitent, à travers la vision de l’enfant, à parcourir l’année en chansons et au rythme des saisons. Un concert à partager en famille !

Jac Livenais a été accueilli en résidence lors de la saison 24/25 pour la création de ce concert-spectacle.

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 12 mai 2026 de 10h à 10h45 et de 14h30 à 15h15.

Mercredi 13 mai 2026 de 11h à 11h45. .

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 11 83

English :

Taken from his new album Sur le fil des saisons, Jac Livenais?s concert-show Je touche un arbre takes us through the year?s cycle from a child?s point of view.

German :

Die Konzertshow Je touche un arbre von Jac Livenais aus seinem neuen Album Sur le fil des saisons lässt uns den Zyklus eines Jahres aus der Perspektive eines Kindes erleben.

Italiano :

Tratto dal suo nuovo album Sur le fil des saisons, il concerto-spettacolo Je touche un arbre di Jac Livenais ci fa ripercorrere il ciclo dell’anno dal punto di vista di un bambino.

Espanol :

Extraído de su nuevo álbum Sur le fil des saisons, el concierto-espectáculo Je touche un arbre, de Jac Livenais, recorre el ciclo del año desde el punto de vista de un niño.

L’événement Musique Je touche un arbre Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2025-08-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME