Randonnée et fête du printemps Route des Moulins Doué-en-Anjou

Doué-en-Anjou

Randonnée et fête du printemps

Route des Moulins Brigné Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Le comité des fêtes de Brigné organise une randonnée et sa fête de printemps.

Au programme

– Randonnée pédestre et cyclo de 5, 10, 14 et 22 km a partir de 8h. Payant 5 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans.

– Repas sur place (jambalaya et dessert), sur réservation avant le 1er mai 2026. Payant 15 € adulte et 11 € enfant.

– Jeux en bois, molkky

– Vente de plants de légumes de l’ESAT

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 10 mai 2026 de 8h à 19h. .

Route des Moulins Brigné Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 38 88 87 85

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English :

Brigné’s Comité des fêtes organizes a hike and its spring festival.

L’événement Randonnée et fête du printemps Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME