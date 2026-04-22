Randonnée et fête du printemps Route des Moulins Doué-en-Anjou
Randonnée et fête du printemps Route des Moulins Doué-en-Anjou dimanche 10 mai 2026.
Doué-en-Anjou
Randonnée et fête du printemps
Route des Moulins Brigné Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 19:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Le comité des fêtes de Brigné organise une randonnée et sa fête de printemps.
Au programme
– Randonnée pédestre et cyclo de 5, 10, 14 et 22 km a partir de 8h. Payant 5 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans.
– Repas sur place (jambalaya et dessert), sur réservation avant le 1er mai 2026. Payant 15 € adulte et 11 € enfant.
– Jeux en bois, molkky
– Vente de plants de légumes de l’ESAT
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 10 mai 2026 de 8h à 19h. .
Route des Moulins Brigné Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 38 88 87 85
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English :
Brigné’s Comité des fêtes organizes a hike and its spring festival.
L’événement Randonnée et fête du printemps Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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