Sur les pas de la résistance à Doué la Fontaine Place des Fontaines Doué-en-Anjou

Doué-en-Anjou

Sur les pas de la résistance à Doué la Fontaine

Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:30:00

fin : 2026-05-08 16:30:00

Date(s) :

2026-05-08

Découvrez l’histoire du réseau de résistance de Doué la Fontaine.

Le circuit vous mènera sur des lieux des résistants de Doué la Fontaine, de la création du groupe jusqu’à la rafle en septembre 1943, mais également l’histoire d’autres douessins comme Lucien Millet et Maurice Duveau.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 8 mai 2026 de 14h30 à 16h30. .

Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 46 51 35 15 gorecki.alain@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the history of the Doué la Fontaine resistance network.

L’événement Sur les pas de la résistance à Doué la Fontaine Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME