Sur les pas de la résistance à Doué la Fontaine Place des Fontaines Doué-en-Anjou
Sur les pas de la résistance à Doué la Fontaine Place des Fontaines Doué-en-Anjou vendredi 8 mai 2026.
Doué-en-Anjou
Sur les pas de la résistance à Doué la Fontaine
Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:30:00
fin : 2026-05-08 16:30:00
Date(s) :
2026-05-08
Découvrez l’histoire du réseau de résistance de Doué la Fontaine.
Le circuit vous mènera sur des lieux des résistants de Doué la Fontaine, de la création du groupe jusqu’à la rafle en septembre 1943, mais également l’histoire d’autres douessins comme Lucien Millet et Maurice Duveau.
PRECISIONS HORAIRES
Vendredi 8 mai 2026 de 14h30 à 16h30. .
Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 46 51 35 15 gorecki.alain@gmail.com
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English :
Discover the history of the Doué la Fontaine resistance network.
L’événement Sur les pas de la résistance à Doué la Fontaine Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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