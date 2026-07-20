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Conte musical Ecco la Primavera Ancien Monastère de Sainte-Croix Sainte-Croix

mercredi 4 novembre 2026 · Ancien Monastère de Sainte-Croix · Sainte-Croix

Informations pratiques

Début
mercredi 4 novembre 2026
Fin
mercredi 4 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Ancien Monastère de Sainte-Croix
Adresse
54 place de l'Eglise-Temple, 26150 Sainte-Croix, France
Ville
26150 Sainte-Croix
Département
Drôme
Tarif
10 10 Tarif réduit

Sainte-Croix

Conte musical Ecco la Primavera

Ancien Monastère de Sainte-Croix 54 place de l’Eglise-Temple, 26150 Sainte-Croix, France Sainte-Croix Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 20:00:00
fin : 2026-11-04

Date(s) :
2026-11-04

Ecco la Primavera un conte musical venu du Moyen Âge.
  .

Ancien Monastère de Sainte-Croix 54 place de l’Eglise-Temple, 26150 Sainte-Croix, France Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 22 06  contact@le-monastere.org

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English :

Ecco la Primavera: a musical tale from the Middle %C2age.

L’événement Conte musical Ecco la Primavera Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays Diois

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