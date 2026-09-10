Conte musical « Éros et Psyché », Sites antiques, Vaison-la-Romaine

Informations pratiques

Conte musical « Éros et Psyché » Samedi 19 septembre, 17h00 Sites antiques Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Éros et Psyché

Conte musical par la compagnie L’Oiseau Lyre

Libre adaptation d’après L’âne d’or d’Apulée, auteur latin du IIème siècle, ce spectacle propose de questionner le sentiment amoureux à travers les figures d’Éros et de Psyché. Lorsque Aphrodite, Déesse de la Beauté, apprend que les mortels la délaissent pour la jeune et belle Psyché, elle envoie son fidèle Éros punir l’innocente. Mais le Dieu de l’amour tombe lui aussi sous le charme de la jeune femme…

Durée : 55 minutes.

Tout public, dès 9 ans.

Entrée libre et gratuite. Rendez-vous au Théâtre du Nymphée-Léonard Gianadda.

Sites antiques 14 Rue Burrus, 84110 Vaison-la-Romaine, France Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490365048 https://www.provenceromaine.com/sites-archeologiques Au sud du site se trouvent les vestiges gallo-romains proches de la villa au Dauphin, avec des restes de bâtiments s’échelonnant de l’époque augustéenne au IVe siècle après J.-C., comprenant notamment un petit établissement thermal à abside, ainsi qu’un ensemble plus vaste du premier siècle, occulté ensuite par la villa au Dauphin.

Au nord, plusieurs îlots d’habitation sont séparés par une rue de 5,60m de large. Les vestiges les plus importants se trouvent au sud, avec la maison dite de l’Éphèbe, organisée autour d’une grande cour intérieure, donnant sur une salle ornée d’un tapis de mosaïque géométrique remontant au Ie siècle. A l’ouest, une maison plus réduite possède une cour à impluvium. Une partie de la maison est occupée par des boutiques donnant sur la rue.

Éros et Psyché

© Ville de Juvignac