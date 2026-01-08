Conte musical Le chat botté Espace Jean Mouton Salle des fêtes Pierrelatte

Conte musical Le chat botté

Début : 2026-06-03 18:30:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Par les classes de formation musicale du Conservatoire du Tricastin et leurs professeurs. Une mise en scène de Jérémy CHAPLAIN. Il était une fois un meunier laissant à ses trois fils un moulin, un âne et… un chat.

Espace Jean Mouton Salle des fêtes 7 Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 06 25

English :

By the Conservatoire du Tricastin’s musical training classes and their teachers. Directed by Jérémy CHAPLAIN. Once upon a time, a miller left his three sons a mill, a donkey and? a cat.

