Informations pratiques

Nancy

Conte Musical Malevolo et l’Oiseau qui fait venir le Jour

3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-12-13 16:00:00

fin : 2026-12-13 17:00:00

Date(s) :

2026-12-13

Avec ce conte musical envoûtant, Yanowski nous entraîne dans la Venise magique de Malevolo et l’oiseau qui fait venir le jour. Avec le violoniste Hugues Borsarello, il mêle récit fantastique, acrobate au trapèze, musique symphonique et chansons pour une ode lumineuse à l’art, la beauté et l’imaginaire. Superbe spectacle pour tous les âges, enfants, parents et grands-parents !

Œuvres de Vivaldi, Wagner, Beethoven, Ravel, Stravinsky, Rimski-Korsakov, Rossini, Bazzini, Ganacu, Chausson, Gluck, Chostakovitch, ChopinTout public

19 .

3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 83 81 98 36

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English :

With this enchanting musical tale, Yanowski transports us to the magical Venice of Malevolo and the bird that brings the dawn. Together with violinist Hugues Borsarello, he blends a fantastical narrative, trapeze acrobatics, symphonic music, and songs into a luminous ode to art, beauty, and the imagination. A superb show for all ages—children, parents, and grandparents!

Works by Vivaldi, Wagner, Beethoven, Ravel, Stravinsky, Rimsky-Korsakov, Rossini, Bazzini, Ganacu, Chausson, Gluck, Shostakovich, and Chopin

L’événement Conte Musical Malevolo et l’Oiseau qui fait venir le Jour Nancy a été mis à jour le 2026-06-12 par DESTINATION NANCY