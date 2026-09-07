Conte musical participatif, Centre culturel André Malraux, Verrières-le-Buisson

Informations pratiques

Conte musical participatif Dimanche 4 octobre, 16h00 Centre culturel André Malraux Essonne

Gratuit sur réservation (50 pers. max). Enfants à partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

Ce spectacle de contes n’est pas comme les autres : c’est vous, membres du public, qui allez le composer en proposant des éléments de l’histoire (lieu, personnages, actions…). Mais pas seulement : vous serez mis à contribution au travers de bruitages, de percussions corporelles, de petites ritournelles chantées ! Création unique et éphémère, ce spectacle donne lieu à des histoires souvent très originales, drôles, émouvantes et merveilleuses où l’imagination n’a pas de limite.

Centre culturel André Malraux 13 rue d’Antony 91370 Verrières-le-Buisson Verrières-le-Buisson 91370 Essonne Île-de-France 01 69 53 10 24 http://www.centremalraux.verrieres-le-buisson.fr [{« type »: « link », « value »: « https://centremalraux.verrieres-le-buisson.fr/node/content/nid/541277 »}] Inauguré en 2025, le Centre culturel André Malraux abrite la médiathèque du même nom, le Musée végétal ainsi que l’Herbier Vilmorin. Bus 196 et 294, arrêt Le Clos

Nombreux arceaux vélo à proximité immédiate du bâtiment

Parking gratuit dans la rue

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