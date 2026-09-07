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Conte musical participatif, Centre culturel André Malraux, Verrières-le-Buisson

dimanche 4 octobre 2026 · Centre culturel André Malraux · Verrières-le-Buisson

Conte musical participatif, Centre culturel André Malraux, Verrières-le-Buisson

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Centre culturel André Malraux
Adresse
13 rue d'Antony 91370 Verrières-le-Buisson
Ville
91370 Verrières-le-Buisson
Département
Essonne
Tarif
Gratuit sur réservation (50 pers. max). Enfants à partir de 6 ans

Conte musical participatif Dimanche 4 octobre, 16h00 Centre culturel André Malraux Essonne

Gratuit sur réservation (50 pers. max). Enfants à partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

Ce spectacle de contes n’est pas comme les autres : c’est vous, membres du public, qui allez le composer en proposant des éléments de l’histoire (lieu, personnages, actions…). Mais pas seulement : vous serez mis à contribution au travers de bruitages, de percussions corporelles, de petites ritournelles chantées ! Création unique et éphémère, ce spectacle donne lieu à des histoires souvent très originales, drôles, émouvantes et merveilleuses où l’imagination n’a pas de limite.

Centre culturel André Malraux 13 rue d’Antony 91370 Verrières-le-Buisson Verrières-le-Buisson 91370 Essonne Île-de-France 01 69 53 10 24 http://www.centremalraux.verrieres-le-buisson.fr [{« type »: « link », « value »: « https://centremalraux.verrieres-le-buisson.fr/node/content/nid/541277 »}] Inauguré en 2025, le Centre culturel André Malraux abrite la médiathèque du même nom, le Musée végétal ainsi que l’Herbier Vilmorin. Bus 196 et 294, arrêt Le Clos
Nombreux arceaux vélo à proximité immédiate du bâtiment
Parking gratuit dans la rue
Biblis en folie 2026

©Pixabay

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