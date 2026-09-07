Conte pour bébé, Centre des Marais, Vern-sur-Seiche
mercredi 23 septembre 2026 · Centre des Marais · Vern-sur-Seiche
Informations pratiques
Conte pour bébé Mercredi 23 septembre, 10h30 Centre des Marais Ille-et-Vilaine
Gratuit – Sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T10:30:00+02:00 – 2026-09-23T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-23T10:30:00+02:00 – 2026-09-23T11:30:00+02:00
Venez écouter un conte, discuter et jouer avec votre enfant.
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Venez écouter un conte, discuter et jouer avec votre enfant. parents bébé
Centre des Marais
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