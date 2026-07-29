Conte sonore | L’Ours et la Louve L’Eden Eymet
mardi 9 février 2027 · L'Eden · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Conte sonore | L’Ours et la Louve
L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet Dordogne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-09 18:30:00
fin : 2027-02-09
Date(s) :
2027-02-09
Dans une forêt mystérieuse où les feuilles craquent et les chouettes hululent, vit Jouko, un petit être né de l’union improbable d’un ours et d’une louve. Différent, fragile, unique, il cherche sa place dans un monde qui ne lui ressemble pas.
Autour d’une table sonore, deux artistes font naître paysages, voix et musiques grâce à des objets et de petits instruments. Les chansons, les bruitages et les illustrations animées en noir et blanc plongent le public dans un univers poétique et sensoriel.
Un conte initiatique doux et hypnotique, qui parle de différence, de tolérance et de courage, et invite petits et grands à regarder l’autre avec le cœur.
Durée 40min
À partir de 3 ans
Proposé par la Compagnie Furiosa .
L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10 serviceculture@eymet-dordogne.fr
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English : Conte sonore | L’Ours et la Louve
L’événement Conte sonore | L’Ours et la Louve Eymet a été mis à jour le 2026-07-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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