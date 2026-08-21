Conte Ti Somin Gran Somin, La Friche, Le Port

Informations pratiques

Conte Ti Somin Gran Somin Samedi 19 septembre, 19h30 La Friche

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:10:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:10:00+02:00

Venez découvrir l’histoire du Port à travers un conte de 45 minutes en créole.

La Friche 97420 Le Port 97420 La Réunion 0262423131 Ancien centre de tri Parking place des cheminots

Venez découvrir l’histoire du Port à travers un conte de 45 minutes en créole.

©Théâtre sous les Arbres