AGENDA · Le Port
Conte Ti Somin Gran Somin, La Friche, Le Port
samedi 19 septembre 2026 · La Friche · Le Port
Informations pratiques
Conte Ti Somin Gran Somin Samedi 19 septembre, 19h30 La Friche
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:10:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:10:00+02:00
Venez découvrir l’histoire du Port à travers un conte de 45 minutes en créole.
La Friche 97420 Le Port 97420 La Réunion 0262423131 Ancien centre de tri Parking place des cheminots
Venez découvrir l’histoire du Port à travers un conte de 45 minutes en créole.
©Théâtre sous les Arbres
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