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Soirée de restitution, La Friche, Le Port

samedi 19 septembre 2026 · La Friche · Le Port

Soirée de restitution, La Friche, Le Port

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
La Friche
Adresse
97420
Ville
97420 Le Port
Tarif
Entrée libre

Soirée de restitution Samedi 19 septembre, 17h30 La Friche

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Il y a 30 ans, le photographe Philippe Gaubert allait à la rencontre des habitants du quartier Épuisement.
Aujourd’hui, il les rencontre à nouveau et fait se marier le passé et le présent à travers des photographies et un documentaire.
Il s’associe à Nathalie Natiembé qui après plusieurs ateliers d’écritures, offre une restitution sous forme de chorale a capella du travail fait avec les habitantes du quartier.
Il s’associe également à Lionel Lauret qui va donner vie aux images de Philippe Gaubert à travers un mapping qui sera à découvrir à l’intérieur et à l’extérieur de La Friche.

La Friche 97420 Le Port 97420 La Réunion 0262423131 Ancien centre de tri Parking place des cheminots
Il y a 30 ans, le photographe Philippe Gaubert allait à la rencontre des habitants du quartier Épuisement.

©Le Port

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