Soirée de restitution, La Friche, Le Port
samedi 19 septembre 2026 · La Friche · Le Port
Informations pratiques
Soirée de restitution Samedi 19 septembre, 17h30 La Friche
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Il y a 30 ans, le photographe Philippe Gaubert allait à la rencontre des habitants du quartier Épuisement.
Aujourd’hui, il les rencontre à nouveau et fait se marier le passé et le présent à travers des photographies et un documentaire.
Il s’associe à Nathalie Natiembé qui après plusieurs ateliers d’écritures, offre une restitution sous forme de chorale a capella du travail fait avec les habitantes du quartier.
Il s’associe également à Lionel Lauret qui va donner vie aux images de Philippe Gaubert à travers un mapping qui sera à découvrir à l’intérieur et à l’extérieur de La Friche.
La Friche 97420 Le Port 97420 La Réunion 0262423131 Ancien centre de tri Parking place des cheminots
Il y a 30 ans, le photographe Philippe Gaubert allait à la rencontre des habitants du quartier Épuisement.
©Le Port
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