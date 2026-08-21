Soirée de restitution, La Friche, Le Port

Informations pratiques

Soirée de restitution Samedi 19 septembre, 17h30 La Friche

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Il y a 30 ans, le photographe Philippe Gaubert allait à la rencontre des habitants du quartier Épuisement.

Aujourd’hui, il les rencontre à nouveau et fait se marier le passé et le présent à travers des photographies et un documentaire.

Il s’associe à Nathalie Natiembé qui après plusieurs ateliers d’écritures, offre une restitution sous forme de chorale a capella du travail fait avec les habitantes du quartier.

Il s’associe également à Lionel Lauret qui va donner vie aux images de Philippe Gaubert à travers un mapping qui sera à découvrir à l’intérieur et à l’extérieur de La Friche.

La Friche 97420 Le Port 97420 La Réunion 0262423131 Ancien centre de tri Parking place des cheminots

Il y a 30 ans, le photographe Philippe Gaubert allait à la rencontre des habitants du quartier Épuisement.

©Le Port