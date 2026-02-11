Informations pratiques

Eymet

Conte visuel | L’Enfant de l’eau

Lac de Lescourou Eymet Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 16:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

L’Enfant de l’Eau est un conte initiatique contemporain né de la rencontre entre des enfants, des habitants, des circassien·nes, danseur·euses, chorégraphes et créateur·rices sonores sur trois continents — Amérique du Nord, Afrique et Europe.

Convaincue que la joie peut être une forme de résistance, Florence en fait le cœur de cette œuvre, conçue comme une ode à l’émerveillement de l’enfance, avec l’eau comme élément vital, précieux et chargé de symboles.

Durée 45min

À partir de 4 ans

Proposé par Florence Lavaud / Chantier Théâtre .

Lac de Lescourou Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10 serviceculture@eymet-dordogne.fr

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English : Conte visuel | L’Enfant de l’eau

L’événement Conte visuel | L’Enfant de l’eau Eymet a été mis à jour le 2026-07-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides