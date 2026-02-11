Conte visuel | L’Enfant de l’eau Eymet
samedi 17 octobre 2026 · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Conte visuel | L’Enfant de l’eau
Lac de Lescourou Eymet Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 16:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
L’Enfant de l’Eau est un conte initiatique contemporain né de la rencontre entre des enfants, des habitants, des circassien·nes, danseur·euses, chorégraphes et créateur·rices sonores sur trois continents — Amérique du Nord, Afrique et Europe.
Convaincue que la joie peut être une forme de résistance, Florence en fait le cœur de cette œuvre, conçue comme une ode à l’émerveillement de l’enfance, avec l’eau comme élément vital, précieux et chargé de symboles.
Durée 45min
À partir de 4 ans
Proposé par Florence Lavaud / Chantier Théâtre .
Lac de Lescourou Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10 serviceculture@eymet-dordogne.fr
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English : Conte visuel | L’Enfant de l’eau
L’événement Conte visuel | L’Enfant de l’eau Eymet a été mis à jour le 2026-07-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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