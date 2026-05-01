Lunel

CONTEMPORARY DANCE PROGRAM

Avenue des Abrivados Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

15 mai 2026 20h à l’Espace Georges Brassens de Lunel

Tél 04 67 87 83 94

Tarif Tarifs 12,50 € 9 € + frais éventuels de location

In Morphosis, lancé en octobre 2025 par Clara Villalba, est un programme de formation innovant destiné à accompagner pendant deux ans de futurs danseurs et danseuses dans leur insertion professionnelle. Ce parcours se décline en trois axes essentiels le développement de la pratique technique et artistique, la prévention et la santé du danseur, ainsi que la gestion de carrière. Grâce à cette formation, les participantsacquièrent les compétences nécessaires pour s’affirmer et trouver leur place dans le paysage chorégraphique de demain.

Au programme Momentum Shifts de Clara Villalba (Cie Corps itinérants) une oeuvre où le momentum incarne la promesse du mouvement, tandis que le shift en révèle toute la profondeur. Ensemble, ils dessinent une courbe invisible du changement.

Également présenté, “Valley of the Hummingbirds” par Danae & Dionysios (Cie Small Axe) une oeuvre qui témoigne d’un écosystème en crise et d’un acte poétique d’abnégation.

Enfin, une nouvelle création d’Erion Kruja offrira une occasion unique de collaboration avec 12 danseurs issus de la formation In Morphosis. .

Avenue des Abrivados Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 94

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English :

may 15, 2026 ? 8pm at Espace Georges Brassens, Lunel

Tel 04 67 87 83 94

Price: 12.50 ? 9 ? + eventual rental fees

L’événement CONTEMPORARY DANCE PROGRAM Lunel a été mis à jour le 2026-05-11 par 34 OT PAYS DE LUNEL