Laval

Cont’en nature

Batiment A du bois de l’Huisserie Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:30:00

fin : 2026-07-08 19:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Poussez doucement les portes de l’imaginaire et laissez-vous emporter par les histoires d’Anita.

Conte animé par Le livre prend l’air , Anita, passeuse d’histoires

Ses lectures contées sont des parenthèses enchantées où les personnages prennent vies.

Entre poésie et malice, une invitation à s’émerveiller et à laisser la magie des histoires nous (ré) enchanter .

Batiment A du bois de l’Huisserie Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr

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English :

Gently push open the doors of the imagination and let yourself be carried away by Anita’s stories.

L’événement Cont’en nature Laval a été mis à jour le 2026-05-18 par LAVAL TOURISME