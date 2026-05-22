Cont’en nature Laval
Cont’en nature Laval mercredi 8 juillet 2026.
Laval
Cont’en nature
Batiment A du bois de l’Huisserie Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:30:00
fin : 2026-07-08 19:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Poussez doucement les portes de l’imaginaire et laissez-vous emporter par les histoires d’Anita.
Conte animé par Le livre prend l’air , Anita, passeuse d’histoires
Ses lectures contées sont des parenthèses enchantées où les personnages prennent vies.
Entre poésie et malice, une invitation à s’émerveiller et à laisser la magie des histoires nous (ré) enchanter .
Batiment A du bois de l’Huisserie Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr
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English :
Gently push open the doors of the imagination and let yourself be carried away by Anita’s stories.
L’événement Cont’en nature Laval a été mis à jour le 2026-05-18 par LAVAL TOURISME
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