« Contes d’amour de l’Égypte Antique » par Catherine Zarcate, Musée Girodet, Montargis

« Contes d’amour de l’Égypte Antique » par Catherine Zarcate Samedi 23 mai, 20h30 Musée Girodet Loiret

Sur réservation dans la limite des places disponibles (40 personnes) au 02 38 98 07 81 ou à reservations@musee-girodet.fr ; dès 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Promenez-vous en Égypte antique avec la conteuse Catherine Zarcate ! Après la barque solaire du dieu Râ, vous suivrez celle de la rameuse qui divertit Pharaon puis la lutte haletante d’un Prince aux prises avec ses trois destins.

Musée Girodet 2 Rue du Faubourg de la Chaussee, 45200 Montargis, France Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire 0238980781 https://www.musee-girodet.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 98 07 81 »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@musee-girodet.fr »}, {« owner »: {« uid »: 78705216, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: « 130 », « bookingContact »: « reservations@musee-girodet.fr », « venueId »: 152001, « showType »: « SPECTACLE_JEUNESSE-CONTE », « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 40 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779561000000, « id »: 1}], « category »: « SPECTACLE_REPRESENTATION », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Anne-Louis Girodet (oeuvres et correspondances) ; Henry de Triqueti (fonds d’atelier). Peinture du XVIIe XVIIIe siècle. Section historique sur l’architecture et l’industrie du Montargois 1h30 de Paris par l’autoroute (A6 puis A77), et à 1h d’Orléans et d’Auxerre.

Promenez-vous en Égypte antique avec la conteuse Catherine Zarcate ! Après la barque solaire du dieu Râ, vous suivrez celle de la rameuse qui divertit Pharaon puis la lutte haletante d’un Prince aux…

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