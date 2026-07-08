Contes de la nature Abbeville

Informations pratiques

Abbeville

Contes de la nature

Place du Général de Gaulle Abbeville Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:30:00

fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Par la compagnie Tambour Sorcier

Il était une fois… une grenouille qui avait eu beaucoup trop soif, un serpent qui avait voulu faire le malin ou encore, un chat qui avait bien compris que le monde sauvage n’était pas fait pour lui. Des histoires, des secrets et surtout… des contes qui nous parlent de cette nature qu’on ne prend plus la peine d’écouter et qui, pourtant, a encore tant à nous apprendre. Alors, installez vous, fermez les yeux et écoutez ce que les arbres et les animaux ont à nous dire.

Réservation obligatoire

Par la compagnie Tambour Sorcier

Il était une fois… une grenouille qui avait eu beaucoup trop soif, un serpent qui avait voulu faire le malin ou encore, un chat qui avait bien compris que le monde sauvage n’était pas fait pour lui. Des histoires, des secrets et surtout… des contes qui nous parlent de cette nature qu’on ne prend plus la peine d’écouter et qui, pourtant, a encore tant à nous apprendre. Alors, installez vous, fermez les yeux et écoutez ce que les arbres et les animaux ont à nous dire.

Réservation obligatoire .

Place du Général de Gaulle Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

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English :

By the Tambour Sorcier theater company

Once upon a time… there was a frog who had gotten far too thirsty, a snake who tried to be clever, and a cat who realized that the wild wasn’t for him. Stories, secrets, and above all… tales that speak to us of a natural world we no longer take the time to listen to—and yet, one that still has so much to teach us. So, settle in, close your eyes, and listen to what the trees and animals have to tell us.

Reservations required

L’événement Contes de la nature Abbeville a été mis à jour le 2026-07-03 par Baie de Somme 3 Vallées