Les nuit de la chauve souris

6 rue des capucins Abbeville Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-29

Entrez dans l’univers fascinant des chauves-souris, partez à la découverte des méthodes utilisées pour les étudier. À la nuit tombée, apprenez comment les scientifiques les suivent et identifient leurs espèces. Découvrez le mode de vie des espèces présentes sur le territoire picard. Vous en apprendrez davantage sur les menaces que ces animaux nocturnes rencontrent ainsi que les actions à mener en leur faveur.

6 rue des capucins Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 29 69 patrimoine.publics@abbeville.fr

English :

Enter the fascinating world of bats, and discover the methods used to study them. At nightfall, learn how scientists track them and identify their species. Discover the lifestyle of the species present in Picardy. Find out more about the threats these nocturnal animals face, and what can be done to help them.

