Visites guidées du parc de la Bouvaque Abbeville

Visites guidées du parc de la Bouvaque

70 boulevard de la république Abbeville Somme

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 14:00:00

fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-17 2026-07-01 2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-26

Envie de (re)découvrir le poumon vert de la ville d’Abbeville ? Passionné par la faune et la flore sauvage, Noé vous fera découvrir tout ce que le parc de la Bouvaque a de plus beau à nous offrir et vous guidera aux travers des sentiers en répondant à toutes vos questions !

Équipement conseillé

– Bottes ou chaussures de randonnée imperméables

– Jumelles ou optiques

Réservation obligatoire

70 boulevard de la république Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 29 69 patrimoine.publics@abbeville.fr

English :

Would you like to (re)discover Abbeville?s green lung? With his passion for wildlife, Noé will show you everything the Parc de la Bouvaque has to offer, and guide you along the paths, answering all your questions!

Recommended equipment

– Waterproof hiking boots or shoes

– Binoculars or optics

Reservations required

