Le feu au fest

8 Allée du 8 Mai 1945 Abbeville Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 00:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Rock, vintage et bonne humeur s’invitent au Feu au Fest ! Cinq concerts électrisants pour vibrer, avec en tête d’affiche Les Frères Jacquard et leurs mash-ups à la française. The Hoodoo Tones, Autowash, Séquelles et Harry Cover complètent le line-up pour une journée pleine d’énergie. Animations, stands rétro, jeux et restauration vous attendent pour débuter un week-end festif et sportif inoubliable.

8 Allée du 8 Mai 1945 Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 19 12 63

English :

Rock, vintage and good humor at Feu au Fest! Five electrifying concerts, headlined by Les Frères Jacquard and their French-style mash-ups. The Hoodoo Tones, Autowash, Séquelles and Harry Cover complete the line-up for a high-energy day. Entertainment, retro stalls, games and catering await you to kick off an unforgettable weekend of festivities and sport.

L’événement Le feu au fest Abbeville a été mis à jour le 2026-01-23 par OT DE LA BAIE DE SOMME