Karaodance Abbeville

Karaodance

rue du moulin Quignon Abbeville Somme

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05

2026-06-05

Collectif Ès

Karaodance est une pièce hybride immersive, à la charnière entre une fête et un spectacle à 360 degrés. Vidéomaton, podium, dressroom, clips originaux, performance… Karaodance entraîne la foule dans un mouvement de joie, vers un élan de danse décomplexée sur des tubes à chanter. Le Karaodance ou des playlists à danser pour délivrer l’énergie de l’instant T ! Un équipement sonore, un écran, des clips originaux pour plonger dans une mise en scène de soi-même le temps d’une chanson. Prenons la liberté de partager nos mouvements, de dévoiler nos idées physiques, de créer nos propres performances en live. Le Karaodance est un spectacle hybride, un mouvement collectif de toutes et tous et pour toutes et tous.

We are all performers !

rue du moulin Quignon Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 2 22 20 26 80

English :

Collectif Ès

Karaodance is an immersive hybrid piece, somewhere between a party and a 360-degree show. Video booth, podium, dressroom, original clips, performance… Karaodance takes the crowd on a joyous journey of uninhibited dancing to sing-along hits. Karaodance or dance playlists to deliver the energy of the moment! A sound system, a screen, original clips to immerse you in a staging of yourself for the duration of a song. Let’s take the liberty of sharing our movements, revealing our physical ideas, and creating our own live performances. Karaodance is a hybrid show, a collective movement by everyone and for everyone.

We are all performers!

German :

Kollektiv Ès

Karaodance ist ein immersives Hybridstück an der Schnittstelle zwischen einer Party und einer 360-Grad-Show. Videomaton, Laufsteg, Dressroom, Originalclips, Performance… Karaodance zieht die Menge in einen Freudentaumel, hin zu einem Schwung enthemmten Tanzes zu Hits, die man mitsingen kann. Karaodance oder Playlists zum Tanzen, um die Energie des Augenblicks zu liefern! Eine Tonanlage, eine Leinwand, originelle Clips, um für die Dauer eines Liedes in eine Selbstinszenierung einzutauchen. Wir nehmen uns die Freiheit, unsere Bewegungen zu teilen, unsere körperlichen Ideen zu enthüllen und unsere eigenen Live-Auftritte zu kreieren. Karaodance ist ein hybrides Spektakel, eine kollektive Bewegung von allen und für alle.

We are all performers!

Italiano :

Collettivo Ès

Karaodance è un’opera ibrida e immersiva, a metà tra una festa e uno spettacolo a 360 gradi. Cabina video, podio, camerino, clip originali, performance… Karaodance accompagna il pubblico in un viaggio gioioso, ballando su hit canore. Karaodance o playlist di ballo per trasmettere l’energia del momento! Un impianto audio, uno schermo, clip originali per immergersi in una messa in scena di se stessi per la durata di una canzone. Prendiamoci la libertà di condividere i nostri movimenti, di rivelare le nostre idee fisiche, di creare le nostre performance dal vivo. Karaodance è uno spettacolo ibrido, un movimento collettivo di tutti e per tutti.

Siamo tutti performer!

Espanol :

Colectivo Ès

Karaodance es una pieza híbrida inmersiva, a medio camino entre una fiesta y un espectáculo de 360 grados. Cabina de vídeo, podio, vestuario, clips originales, espectáculo… Karaodance lleva al público en un alegre viaje de baile al son de éxitos cantados. Karaodance o listas de reproducción de baile para transmitir la energía del momento Un equipo de sonido, una pantalla, clips originales para sumergirse en una puesta en escena de uno mismo mientras dura una canción. Tomémonos la libertad de compartir nuestros movimientos, de revelar nuestras ideas físicas, de crear nuestras propias actuaciones en directo. Karaodance es un espectáculo híbrido, un movimiento colectivo de todos y para todos.

Todos somos artistas

