Spirale

Abbeville Somme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 10:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Cnie l’Embardée

Luter contre le harcèlement Brimades, insultes, mises à l’écart, humiliations,

violences physiques et sexuelles… Selon le ministère de l’Éducation Nationale, 700 000 enfants sont victimes de harcèlement, soit un enfant sur dix. La conférence dansée “Spirale” permet, au travers des débats et de la danse hip hop de comprendre où commence le harcèlement mais aussi de partager les réflexions.

Un spectacle en collaboration avec le Rex-Centre culturel jeudi 28 mai, Un monde réalisé par Laura Wandel

Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 41 28

English :

Cnie l’Embardée

Fighting harassment Bullying, insults, ostracism, humiliation,

physical and sexual violence? According to the French Ministry of Education, 700,000 children, or one in ten, are victims of harassment. The Spirale dance conference uses debates and hip-hop dance to understand where harassment starts, and to share ideas.

A show in collaboration with Rex-Centre culturel Thursday May 28, Un monde directed by Laura Wandel

German :

Cnie l’Embardée

Gegen Belästigung vorgehen Mobbing, Beleidigungen, Ausgrenzung, Erniedrigung,

körperliche und sexuelle Gewalt? Nach Angaben des französischen Bildungsministeriums sind 700.000 Kinder Opfer von Mobbing, das heißt, jedes zehnte Kind wird gemobbt. Die Tanzkonferenz Spirale ermöglicht es, durch Diskussionen und Hip-Hop-Tanz zu verstehen, wo Mobbing beginnt, aber auch Gedanken auszutauschen.

Eine Aufführung in Zusammenarbeit mit dem Rex-Kulturzentrum Donnerstag, 28. Mai, Eine Welt unter der Regie von Laura Wandel

Italiano :

Cnie l’Embardée

Bullismo, insulti, ostracismo, umiliazioni,

violenza fisica e sessuale? Secondo il Ministero dell’Istruzione francese, 700.000 bambini uno su dieci sono vittime di bullismo. La conferenza di danza Spirale utilizza dibattiti e danza hip hop per capire dove nasce il bullismo e per condividere idee.

Uno spettacolo in collaborazione con il Rex-Centre culturel giovedì 28 maggio, Un monde diretto da Laura Wandel

Espanol :

Cnie l’Embardée

Intimidación, insultos, ostracismo, humillación,

violencia física y sexual.. Según el Ministerio de Educación francés, 700.000 niños -uno de cada diez- son víctimas de acoso escolar. La conferencia de danza Spirale utiliza los debates y la danza hip hop para comprender dónde empieza el acoso y compartir ideas.

Espectáculo en colaboración con Rex-Centre culturel jueves 28 de mayo, Un monde dirigido por Laura Wandel

L’événement Spirale Abbeville a été mis à jour le 2025-07-09 par OT DE LA BAIE DE SOMME