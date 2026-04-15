Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite découverte du jardin de Liberté, Jardin de Liberté, 16 rue Ernest Prarond 80100 Abbeville, Abbeville

Visite découverte du jardin de Liberté, Jardin de Liberté, 16 rue Ernest Prarond 80100 Abbeville, Abbeville

Visite découverte du jardin de Liberté, Jardin de Liberté, 16 rue Ernest Prarond 80100 Abbeville, Abbeville samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardin de Liberté, 16 rue Ernest Prarond 80100 Abbeville

Adresse : 16 rue Ernest Prarond 80100 Abbeville

Ville : 80100 Abbeville

Département : Somme

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Visite découverte du jardin de Liberté 6 et 7 juin Jardin de Liberté, 16 rue Ernest Prarond 80100 Abbeville Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite commentée, réponse aux questions sur le jardinage au naturel, vente possible de plantes de mon jardin.

Jardin de Liberté, 16 rue Ernest Prarond 80100 Abbeville 16 rue Ernest Prarond 80100 Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France Jardin de biodiversité agrémenté de nombreuses vivaces peu communes, d’arbustes fruitiers particuliers et d’un petit potager bio avec des légumes anciens et perpétuels. rue en impasse,petit parking
Visite commentée, réponse aux questions sur le jardinage au naturel, vente possible de plantes de mon jardin.

©Jean Marc Wibart

À voir aussi à Abbeville (Somme)