Visite découverte du jardin de Liberté, Jardin de Liberté, 16 rue Ernest Prarond 80100 Abbeville, Abbeville

Visite découverte du jardin de Liberté 6 et 7 juin Jardin de Liberté, 16 rue Ernest Prarond 80100 Abbeville Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite commentée, réponse aux questions sur le jardinage au naturel, vente possible de plantes de mon jardin.

Jardin de Liberté, 16 rue Ernest Prarond 80100 Abbeville 16 rue Ernest Prarond 80100 Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France Jardin de biodiversité agrémenté de nombreuses vivaces peu communes, d’arbustes fruitiers particuliers et d’un petit potager bio avec des légumes anciens et perpétuels. rue en impasse,petit parking

Visite commentée, réponse aux questions sur le jardinage au naturel, vente possible de plantes de mon jardin.

©Jean Marc Wibart