Saxback Abbeville

Saxback

6 avenue du port Abbeville Somme

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 19:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

L’intimité de la musique de chambre, la puissance d’un petit orchestre.

Sextuor unique en son genre, Saxback est un cocktail d’instruments à vents (presque) tous nés du génie inventif d’Adolphe Sax saxophones, saxhorn et clarinettes. Cet ensemble atypique de bois et de cuivre interprète aussi bien des transcriptions de Bach, Prokofiev, Debussy ou Bernstein que des oeuvres composées sur mesures, faisant appel à des compositeurs comme A. Markeas, T. Probst, N. Gouin, E. Goubert, M. Stefanelli, et bien d’autres.

Diplômés des Conservatoires de Paris, de Lyon et d’Amsterdam, les six musiciennes et musiciens de Saxback sont unis par une grande connivence et un plaisir de jouer qui font de leurs concerts un feu d’artifice de musicalité, d’énergie et d’émotion. Créé en 2016, Saxback a remporté en 2018 le deuxième prix du Concours international de musique de chambre M-Prize aux États- Unis. L’ensemble se produit dans de nombreux festivals à travers la France à La Folle Journée de Nantes, au Festival International de Musique de Besançon et bientôt aux Flâneries de Reims et collabore régulièrement avec l’association Les Concerts de Poche et à l’international, récemment en Belgique et bientôt en Turquie au Festival International de Musique de Chambre d’Istanbul. Le groupe entretient une forte relation avec la Corée du Sud qui les accueilli en 2019, en 2024 et qui les accueillera à nouveau fin 2025 pour une tournée à travers tout le pays.

L’intimité de la musique de chambre, la puissance d’un petit orchestre.

Sextuor unique en son genre, Saxback est un cocktail d’instruments à vents (presque) tous nés du génie inventif d’Adolphe Sax saxophones, saxhorn et clarinettes. Cet ensemble atypique de bois et de cuivre interprète aussi bien des transcriptions de Bach, Prokofiev, Debussy ou Bernstein que des oeuvres composées sur mesures, faisant appel à des compositeurs comme A. Markeas, T. Probst, N. Gouin, E. Goubert, M. Stefanelli, et bien d’autres.

Diplômés des Conservatoires de Paris, de Lyon et d’Amsterdam, les six musiciennes et musiciens de Saxback sont unis par une grande connivence et un plaisir de jouer qui font de leurs concerts un feu d’artifice de musicalité, d’énergie et d’émotion. Créé en 2016, Saxback a remporté en 2018 le deuxième prix du Concours international de musique de chambre M-Prize aux États- Unis. L’ensemble se produit dans de nombreux festivals à travers la France à La Folle Journée de Nantes, au Festival International de Musique de Besançon et bientôt aux Flâneries de Reims et collabore régulièrement avec l’association Les Concerts de Poche et à l’international, récemment en Belgique et bientôt en Turquie au Festival International de Musique de Chambre d’Istanbul. Le groupe entretient une forte relation avec la Corée du Sud qui les accueilli en 2019, en 2024 et qui les accueillera à nouveau fin 2025 pour une tournée à travers tout le pays. .

6 avenue du port Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 41 28

English :

The intimacy of chamber music, the power of a small orchestra.

A unique sextet, Saxback is a cocktail of wind instruments (almost) all born of the inventive genius of Adolphe Sax saxophones, saxhorns and clarinets. This atypical woodwind and brass ensemble performs transcriptions by Bach, Prokofiev, Debussy and Bernstein, as well as custom-composed works by composers such as A. Markeas, T. Probst, N. Gouin, E. Goubert, M. Stefanelli and many others.

Graduates of the Paris, Lyon and Amsterdam Conservatoires, the six musicians of Saxback are united by a great connivance and a pleasure in playing that make their concerts a firework display of musicality, energy and emotion. Founded in 2016, Saxback won second prize in the 2018 M-Prize International Chamber Music Competition in the United States. The ensemble performs at numerous festivals across France at La Folle Journée de Nantes, the Besançon International Music Festival and soon at Les Flâneries de Reims and regularly collaborates with the association Les Concerts de Poche and internationally, recently in Belgium and soon in Turkey at the Istanbul International Chamber Music Festival. The group has a strong relationship with South Korea, which welcomed them in 2019, in 2024 and will welcome them again at the end of 2025 for a nationwide tour.

German :

Die Intimität der Kammermusik, die Kraft eines kleinen Orchesters.

Das einzigartige Sextett Saxback ist ein Cocktail aus Blasinstrumenten, die (fast) alle dem Erfindungsgeist von Adolphe Sax entsprungen sind: Saxophone, Saxhörner und Klarinetten. Dieses atypische Holz- und Blechbläserensemble spielt sowohl Transkriptionen von Bach, Prokofjew, Debussy oder Bernstein als auch eigens komponierte Werke, bei denen Komponisten wie A. Markeas, T. Probst, N. Gouin, E. Goubert, M. Stefanelli und viele andere zum Einsatz kommen.

Die sechs Musikerinnen und Musiker von Saxback, die an den Konservatorien von Paris, Lyon und Amsterdam studiert haben, verbindet ein großes Einverständnis und die Freude am Spiel, die ihre Konzerte zu einem Feuerwerk an Musikalität, Energie und Emotionen werden lassen. Saxback wurde 2016 gegründet und gewann 2018 den zweiten Preis des internationalen Kammermusikwettbewerbs M-Prize in den USA. Das Ensemble tritt auf zahlreichen Festivals in ganz Frankreich auf bei La Folle Journée de Nantes, dem Festival International de Musique de Besançon und bald auch bei den Flâneries de Reims und arbeitet regelmäßig mit dem Verein Les Concerts de Poche zusammen sowie international, zuletzt in Belgien und bald auch in der Türkei beim Internationalen Kammermusikfestival Istanbul. Die Gruppe hat eine starke Beziehung zu Südkorea, wo sie 2019 und 2024 zu Gast war und Ende 2025 erneut auf Tournee durch das ganze Land gehen wird.

Italiano :

L’intimità della musica da camera, la potenza di una piccola orchestra.

Un sestetto unico nel suo genere, Saxback è un cocktail di strumenti a fiato (quasi) tutti nati dal genio inventivo di Adolphe Sax sassofoni, corni e clarinetti. Questo atipico ensemble di fiati e ottoni esegue trascrizioni di opere di Bach, Prokofiev, Debussy e Bernstein, oltre a lavori personalizzati di compositori come A. Markeas, T. Probst, N. Gouin, E. Goubert, M. Stefanelli e molti altri.

Diplomati ai Conservatori di Parigi, Lione e Amsterdam, i sei musicisti di Saxback sono accomunati da una grande connivenza e da un piacere di suonare che rendono i loro concerti un fuoco d’artificio di musicalità, energia ed emozione. Fondato nel 2016, Saxback ha vinto il secondo premio al concorso internazionale di musica da camera M-Prize 2018 negli Stati Uniti. L’ensemble si esibisce in numerosi festival in Francia a La Folle Journée de Nantes, al Festival Internazionale di Musica di Besançon e prossimamente a Les Flâneries de Reims e collabora regolarmente con l’associazione Les Concerts de Poche e a livello internazionale, recentemente in Belgio e prossimamente in Turchia all’Istanbul International Chamber Music Festival. Il gruppo ha un forte legame con la Corea del Sud, che li ha accolti nel 2019, nel 2024 e li accoglierà nuovamente alla fine del 2025 per una tournée in tutto il Paese.

Espanol :

La intimidad de la música de cámara, la fuerza de una pequeña orquesta.

Saxback, un sexteto único, es un cóctel de instrumentos de viento (casi) todos nacidos del genio inventivo de Adolphe Sax: saxofones, saxhorns y clarinetes. Este atípico conjunto de viento-madera y viento-metal interpreta transcripciones de obras de Bach, Prokofiev, Debussy y Bernstein, así como obras compuestas a medida por compositores como A. Markeas, T. Probst, N. Gouin, E. Goubert, M. Stefanelli y muchos otros.

Graduados en los Conservatorios de París, Lyon y Ámsterdam, a los seis músicos de Saxback les une una gran connivencia y un placer por tocar que hacen de sus conciertos un espectáculo pirotécnico de musicalidad, energía y emoción. Fundado en 2016, Saxback ganó el segundo premio en el Concurso Internacional de Música de Cámara M-Prize 2018 en Estados Unidos. El conjunto actúa en numerosos festivales por toda Francia -en La Folle Journée de Nantes, el Festival Internacional de Música de Besançon y próximamente en Les Flâneries de Reims y colabora regularmente con la asociación Les Concerts de Poche- e internacionalmente, recientemente en Bélgica y próximamente en Turquía en el Festival Internacional de Música de Cámara de Estambul. El grupo mantiene una estrecha relación con Corea del Sur, que los acogió en 2019, en 2024 y los recibirá de nuevo a finales de 2025 para una gira por todo el país.

L’événement Saxback Abbeville a été mis à jour le 2025-07-09 par OT DE LA BAIE DE SOMME