Hippodrome d’Abbeville courses hippiques Abbeville jeudi 14 mai 2026.
Abbeville Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14 2026-07-12 2026-07-26 2026-08-16 2026-09-06
Courses de chevaux de trot avec des animations.
Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 31 12 50
English :
Trotting horse races with animations.
L’événement Hippodrome d’Abbeville courses hippiques Abbeville a été mis à jour le 2014-04-14 par OT DE LA BAIE DE SOMME