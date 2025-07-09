Le château de cartes Abbeville

Le château de cartes

rue du moulin Quignon Abbeville Somme

Tarif : 2 – 2 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 14:30:00

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-01 2026-06-02

Cnie Marteau sans tête

Entre absurdité et démesure.

Entre le simple amusement et l’enjeu crucial.

Entre physique et hasard, quelque part entre le grand et le petit.

52 cartes et 2 jokers.

Un jeu, une partie, deux joueurs, un duo, deux acrobates, des cartes et encore des cartes.

Des jeux, des pyramides, des tas, des états… et pas de magie.

Une règle ou des règles pour commencer joie, frustration, rire, pleure, impatience, bluff…

rue du moulin Quignon Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 2 22 20 26 80

English :

Cnie Headless Hammer

Between absurdity and excess.

Between simple amusement and crucial stakes.

Between physics and chance, somewhere between large and small.

52 cards and 2 jokers.

One game, one match, two players, one duo, two acrobats, cards and more cards.

Games, pyramids, piles, states? and no magic.

A rule or rules to start with: joy, frustration, laughter, tears, impatience, bluffing…

German :

Cnie Hammer ohne Kopf

Zwischen Absurdität und Maßlosigkeit.

Zwischen einfachem Spaß und entscheidender Herausforderung.

Zwischen Physik und Zufall, irgendwo zwischen dem Großen und dem Kleinen.

52 Karten und 2 Joker.

Ein Spiel, eine Partie, zwei Spieler, ein Duo, zwei Akrobaten, Karten und noch mehr Karten.

Spiele, Pyramiden, Haufen, Zustände? und keine Magie.

Eine Regel oder Regeln zu Beginn: Freude, Frustration, Lachen, Weinen, Ungeduld, Bluff…

Italiano :

Martello senza testa Cnie

Tra assurdità ed eccesso.

Tra il semplice divertimento e la posta in gioco cruciale.

Tra fisica e caso, tra il grande e il piccolo.

52 carte e 2 jolly.

Un gioco, una partita, due giocatori, un duo, due acrobati, carte e ancora carte.

Giochi, piramidi, pile, stati e niente magia.

Una o più regole per iniziare: gioia, frustrazione, risate, lacrime, impazienza, bluff…

Espanol :

Cnie Martillo sin cabeza

Entre el absurdo y el exceso.

Entre la simple diversión y lo que está en juego.

Entre la física y el azar, entre lo grande y lo pequeño.

52 cartas y 2 comodines.

Un juego, una partida, dos jugadores, un dúo, dos acróbatas, cartas y más cartas.

Juegos, pirámides, pilas, estados… y nada de magia.

Una o varias reglas para empezar: alegría, frustración, risa, lágrimas, impaciencia, farol…

