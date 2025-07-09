Les gros patinent bien Abbeville

Les gros patinent bien

boulevard vauban Abbeville Somme

Tarif : 20 – 20 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:30:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Un délire cartoonesque jamais vu sur scène . Le Parisien

Après Bigre , Molière de la Comédie 2017, Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, dans un feu d’artifice de bouts de carton, invitent à un voyage imaginaire, fusion des délires d’un cabaret de cartoons et d’une épopée shakespearienne. Un homme quitte les plaines du Grand Nord, maudit par une sirène pêchée par accident. Il s’évade en patins, à trottinette, en avion cartonné. Il découvre l’Écosse, repart vers le sud à dos de mulet, assassine quelques cornemuseurs au passage, cherche l’amour, toujours. Mais l’acteur en costume trois pièces reste assis, c’est la folie du spectacle. Son acolyte en maillot de bain s’agite autour de lui avec des centaines de morceaux de carton. Aventures rocambolesques déployées à force d’astuces et de gags, c’est une explosion d’idées géniales et farfelues.

Molière 2022 du Meilleur spectacle de théâtre public

boulevard vauban Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80

English :

A cartoonish delirium never before seen on stage . Le Parisien

After Bigre , Molière de la Comédie 2017, Pierre Guillois and Olivier Martin-Salvan, in a firework display of cardboard scraps, invite us on an imaginary journey, a fusion of the delirium of a cartoon cabaret and a Shakespearean epic. A man leaves the plains of the Far North, cursed by a mermaid caught by accident. He escapes on skates, scooters and a cardboard plane. He discovers Scotland, heads south on a mule, murders a few bagpipers along the way, and is always on the lookout for love. But the actor in the three-piece suit remains seated, the madness of the show. His sidekick in a bathing suit flails around with hundreds of pieces of cardboard. An explosion of far-fetched, ingenious ideas and gags, this is an incredible adventure.

Molière 2022 for Best Public Theater Show

German :

Ein cartoonhaftes Delirium, das noch nie auf der Bühne zu sehen war . Le Parisien

Nach Bigre , Molière de la Comédie 2017, laden Pierre Guillois und Olivier Martin-Salvan in einem Feuerwerk aus Pappstücken zu einer imaginären Reise ein, die die Wahnvorstellungen eines Cartoon -Kabaretts und eines Shakespeare-Epos verschmelzen lässt. Ein Mann verlässt die Ebenen des hohen Nordens, verflucht von einer Meerjungfrau, die er aus Versehen gefischt hat. Er flieht auf Schlittschuhen, Rollern und in einem Flugzeug aus Karton. Er entdeckt Schottland, reitet auf einem Maultier nach Süden, ermordet auf dem Weg ein paar Dudelsackpfeifer und sucht die Liebe, immer wieder. Aber der Schauspieler im dreiteiligen Anzug bleibt sitzen, das ist der Wahnsinn der Show. Sein Sidekick im Badeanzug wuselt mit Hunderten von Pappstücken um ihn herum. Es ist eine Explosion von genialen und verrückten Ideen.

Molière 2022 für die beste öffentliche Theateraufführung

Italiano :

Un delirio cartoonesco mai visto prima sul palcoscenico . Le Parisien

Dopo Bigre , vincitore del Molière de la Comédie 2017, Pierre Guillois e Olivier Martin-Salvan, in un fuoco d’artificio di scarti di cartone, ci invitano a un viaggio immaginario, una fusione tra il delirio di un cabaret a cartoni animati e un’epopea shakespeariana. Un uomo lascia le pianure dell’estremo Nord, maledetto da una sirena catturata per caso. Fugge su pattini, monopattini e un aereo di cartone. Scopre la Scozia, si dirige a sud su un mulo, uccide alcuni zampognari lungo la strada ed è sempre alla ricerca dell’amore. Ma l’attore in tre pezzi rimane seduto, la follia dello spettacolo. La sua spalla in costume da bagno lo circonda con centinaia di pezzi di cartone. Un’esplosione di idee inverosimili e geniali in una serie di incredibili avventure piene di trucchi e gag.

Molière 2022 per il miglior spettacolo del teatro pubblico

Espanol :

Un delirio caricaturesco nunca visto sobre un escenario . Le Parisien

Después de Bigre , ganadora del Molière de la Comédie 2017, Pierre Guillois y Olivier Martin-Salvan, en un castillo de fuegos artificiales de retales de cartón, nos invitan a un viaje imaginario, una fusión del delirio de un cabaret de dibujos animados y una epopeya shakesperiana. Un hombre abandona las llanuras del Lejano Norte, maldecido por una sirena atrapada por accidente. Escapa en patines, patinetes y un avión de cartón. Descubre Escocia, se dirige al Sur en una mula, asesina a unos cuantos gaiteros por el camino y siempre busca el amor. Pero el actor del traje de tres piezas permanece sentado, la locura del espectáculo. Su compañero en traje de baño aletea a su alrededor con cientos de cartones. Una explosión de ideas descabelladas e ingeniosas en una serie de aventuras increíbles llenas de trucos y gags.

Molière 2022 a la mejor producción de teatro público

