Yael Naïm Abbeville
Yael Naïm Abbeville mardi 5 mai 2026.
Yael Naïm
boulevard vauban Abbeville Somme
Tarif : 20 – 20 – 24 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 20:30:00
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
Musicienne accomplie, plasticienne, Yael Naim est une artiste engagée, férue de collaborations et qui envisage la création comme expression de la libération.
Auteure-compositrice-interprète et réalisatrice franco israélienne, Yaël Naim est devenue une artiste incontournable sur la scène musicale française et internationale.
Yael Naim a toujours fait de sa vie son art, et inversement innover, explorer et échanger
boulevard vauban Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80
English :
An accomplished musician and visual artist, Yael Naim is a committed performer, passionate about collaboration, who sees creation as an expression of liberation.
A Franco-Israeli singer-songwriter and producer, Yael Naim has become a key figure on the French and international music scene.
Yael Naim has always made her life her art, and vice versa: innovating, exploring and exchanging
German :
Yael Naim ist eine engagierte Künstlerin, die gerne mit anderen Künstlern zusammenarbeitet und das Schaffen als Ausdruck der Befreiung betrachtet.
Als französisch-israelische Sängerin, Songwriterin und Regisseurin ist Yael Naim zu einer unumgänglichen Künstlerin in der französischen und internationalen Musikszene geworden.
Yael Naim hat ihr Leben immer zu ihrer Kunst gemacht und umgekehrt: innovativ, erforschend und austauschbar
Italiano :
Musicista e artista visiva affermata, Yael Naim è un’artista impegnata, appassionata di collaborazioni e che vede nella creazione un’espressione di liberazione.
Cantautrice e produttrice franco-israeliana, Yael Naim è diventata una figura chiave della scena musicale francese e internazionale.
Yael Naim ha sempre trasformato la sua vita in arte, e viceversa: innovando, esplorando e scambiando
Espanol :
Músico y artista visual consumado, Yael Naim es un intérprete comprometido, apasionado de las colaboraciones y que concibe la creación como una expresión de liberación.
Yael Naim, cantautor y productor franco-israelí, se ha convertido en una figura clave de la escena musical francesa e internacional.
Yael Naim siempre ha convertido su vida en su arte, y viceversa: innovando, explorando e intercambiando
