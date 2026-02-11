Semaine Grecque Abbeville

Semaine Grecque

Rue des Carmes Abbeville Somme

Tarif : 3.5 – 3.5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-11

Abbeville part pour un voyage au cœur de la Grèce avec la 22e édition de la Semaine Grecque. Pendant dix jours, la ville va vivre à l’heure des cultures et traditions de cette région de la Grèce qu’est l’Argolide projections de films, conférences passionnantes, animations dans les écoles et ateliers pour petits et grands font découvrir la culture grecque sous toutes ses formes. Entre saveurs, images et savoirs, les habitants s’immergent dans l’ambiance méditerranéenne et partagent un moment de convivialité unique. Une semaine où Abbeville respire, vit et s’émerveille à la grecque.

Abbeville part pour un voyage au cœur de la Grèce avec la 22e édition de la Semaine Grecque. Pendant dix jours, la ville va vivre à l’heure des cultures et traditions de cette région de la Grèce qu’est l’Argolide projections de films, conférences passionnantes, animations dans les écoles et ateliers pour petits et grands font découvrir la culture grecque sous toutes ses formes. Entre saveurs, images et savoirs, les habitants s’immergent dans l’ambiance méditerranéenne et partagent un moment de convivialité unique. Une semaine où Abbeville respire, vit et s’émerveille à la grecque. .

Rue des Carmes Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 31 62 13 rexcentreculturel@abbeville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Abbeville takes a trip to the heart of Greece with the 22nd edition of Greek Week. For ten days, the town will live and breathe the culture and traditions of the Argolid region of Greece, with film screenings, fascinating lectures, school events and workshops for young and old alike to discover Greek culture in all its forms. With a mix of flavors, images and knowledge, locals immerse themselves in the Mediterranean atmosphere and share a unique moment of conviviality. A week in which Abbeville breathes, lives and marvels Greek-style.

L’événement Semaine Grecque Abbeville a été mis à jour le 2025-02-13 par OT DE LA BAIE DE SOMME