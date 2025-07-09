Ostinato Abbeville

Ostinato

rue Saint-Gilles Abbeville Somme

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 20:30:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Jeune Orchestre de Cracovie

Ostinato les jeunes ambassadeurs de Cracovie sont fidèles à Abbeville. Ils ont entre 14 et 17 ans et se destinent tous à une carrière de musicien professionnel tout en suivant leur scolarité au Lycée Frédéric Chopin de Cracovie. Participant activement à la vie culturelle de leur pays, ils se sont aussi fait connaître en Espagne, en France, en Allemagne. Une tradition de qualité anime cette jeune formation qui a obtenu de prestigieuses récompenses dont un 1er Prix au Concours International Herbert von Karajan sous la direction de M. Anton Cofalik. Le répertoire d’Ostinato navigue entre baroque et musique contemporaine, en particulier polonaise qu’il affectionne.

L’association des Heures Musicales de la Vallée de la Bresle et le choeur Albert Laurent s’associeront aux jeunes musiciens pour cette expérience humaine fabuleuse, marquée par la jeunesse et l’enthousiasme des jeunes virtuoses.

rue Saint-Gilles Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80

English :

Young Orchestra of Krakow

Ostinato, Krakow’s young ambassadors, are loyal to Abbeville. Aged between 14 and 17, they are all aiming for a career as professional musicians, while still attending the Lycée Frédéric Chopin in Krakow. Active participants in their country’s cultural life, they have also made a name for themselves in Spain, France and Germany. A tradition of quality drives this young group, which has won prestigious awards including 1st Prize at the Herbert von Karajan International Competition under the direction of Mr. Anton Cofalik. Ostinato?s repertoire ranges from Baroque to contemporary music, particularly Polish, for which it is particularly fond.

The association Les Heures Musicales de la Vallée de la Bresle and the Albert Laurent choir will be joining the young musicians for this fabulous human experience, marked by the youth and enthusiasm of these young virtuosos.

German :

Junges Orchester von Krakau

Ostinato die jungen Botschafter aus Krakau sind Abbeville treu. Sie sind zwischen 14 und 17 Jahre alt und streben alle eine Karriere als Berufsmusiker an, während sie ihre Schulausbildung am Frédéric Chopin Gymnasium in Krakau absolvieren. Sie nehmen aktiv am kulturellen Leben ihres Landes teil und haben sich auch in Spanien, Frankreich und Deutschland einen Namen gemacht. Die junge Formation, die bereits mehrere Auszeichnungen erhalten hat, darunter einen ersten Preis beim Internationalen Herbert-von-Karajan-Wettbewerb unter der Leitung von Anton Cofalik, wird von einer Tradition der Qualität geprägt. Das Repertoire von Ostinato bewegt sich zwischen Barock und zeitgenössischer Musik, insbesondere polnischer Musik, für die sie eine Vorliebe haben.

Der Verein Heures Musicales de la Vallée de la Bresle und der Albert Laurent Chor werden sich mit den jungen Musikern für diese fabelhafte menschliche Erfahrung zusammentun, die durch die Jugend und den Enthusiasmus der jungen Virtuosen geprägt ist.

Italiano :

Giovane Orchestra di Cracovia

Ostinato, i giovani ambasciatori di Cracovia, sono fedeli ad Abbeville. Hanno un’età compresa tra i 14 e i 17 anni e puntano a una carriera da musicisti professionisti, pur frequentando il Lycée Frédéric Chopin di Cracovia. Partecipano attivamente alla vita culturale del loro Paese e si sono fatti conoscere anche in Spagna, Francia e Germania. Una tradizione di qualità guida questo giovane ensemble, che ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti tra cui il 1° premio al Concorso Internazionale Herbert von Karajan sotto la direzione di Anton Cofalik. Il repertorio di Ostinato spazia dal barocco alla musica contemporanea, in particolare quella polacca, di cui è appassionato.

L’associazione Les Heures Musicales de la Vallée de la Bresle e il coro Albert Laurent si uniranno ai giovani musicisti per questa favolosa esperienza umana, caratterizzata dalla giovinezza e dall’entusiasmo di questi giovani virtuosi.

Espanol :

Joven Orquesta de Cracovia

Ostinato, los jóvenes embajadores de Cracovia, son fieles a Abbeville. Con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, todos ellos aspiran a una carrera como músicos profesionales, mientras siguen asistiendo al Liceo Frédéric Chopin de Cracovia. Participan activamente en la vida cultural de su país y se han dado a conocer en España, Francia y Alemania. Una tradición de calidad impulsa a este joven conjunto, que ha ganado prestigiosos premios, entre ellos el 1er Premio en el Concurso Internacional Herbert von Karajan bajo la dirección de Anton Cofalik. El repertorio de Ostinato abarca desde la música barroca hasta la contemporánea, especialmente la polaca, que es su favorita.

La asociación Les Heures Musicales de la Vallée de la Bresle y el coro Albert Laurent se unirán a los jóvenes músicos para esta fabulosa experiencia humana, marcada por la juventud y el entusiasmo de estos jóvenes virtuosos.

