Concerto de Jacques Ibert Abbeville

Abbeville

Concerto de Jacques Ibert

Avenue du Port Abbeville Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 19:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

L’art français dans toute sa splendeur.

Redécouvrez ce joyau de 1934 créé par le légendaire Marcel Moyse ! Ce chef-d’œuvre au charme typiquement français alterne avec esprit entre passages lyriques évocateurs et moments de pure virtuosité. Enrichie par les enseignements de Peter Lukas Graf et sublimée par la collaboration pianistique de Pierre Alain Volondat, cette interprétation révèle les secrets d’une tradition d’excellence.

Approche Entre analyse musicologique et transmission des maîtres.

Collaboration Accompagnement d’un jeune talent diplômé CEM

Artistes Marie-Hélène Wilmotte Flûte Pierre Alain Volondat Pianiste accompagnateur

Une expérience artistique unique qui élargit les horizons musicaux !

L’art français dans toute sa splendeur.

Redécouvrez ce joyau de 1934 créé par le légendaire Marcel Moyse ! Ce chef-d’œuvre au charme typiquement français alterne avec esprit entre passages lyriques évocateurs et moments de pure virtuosité. Enrichie par les enseignements de Peter Lukas Graf et sublimée par la collaboration pianistique de Pierre Alain Volondat, cette interprétation révèle les secrets d’une tradition d’excellence.

Approche Entre analyse musicologique et transmission des maîtres.

Collaboration Accompagnement d’un jeune talent diplômé CEM

Artistes Marie-Hélène Wilmotte Flûte Pierre Alain Volondat Pianiste accompagnateur

Une expérience artistique unique qui élargit les horizons musicaux ! .

Avenue du Port Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 41 28

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English :

French art at its best.

Rediscover this 1934 jewel created by the legendary Marcel Moyse! This masterpiece of typically French charm wittily alternates between evocative lyrical passages and moments of pure virtuosity. Enriched by the teaching of Peter Lukas Graf and enhanced by the pianistic collaboration of Pierre Alain Volondat, this performance reveals the secrets of a tradition of excellence.

Approach: Between musicological analysis and the transmission of the masters.

Collaboration: Accompaniment by a young talent with a CEM diploma

Artists Marie-Hélène Wilmotte ? Flute Pierre Alain Volondat ? Accompanying pianist

A unique artistic experience that broadens musical horizons!

L’événement Concerto de Jacques Ibert Abbeville a été mis à jour le 2026-04-08 par OT DE LA BAIE DE SOMME