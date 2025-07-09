Soleil planète Abbeville

Soleil planète

Rue du Moulin Quignon Abbeville Somme

Tarif : 2 – 2 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 14:30:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Mosai et Vincent

Le duo électro-pop imagine une nouvelle bulle d’euphorie, un spectacle lumineux qui résonne comme un hymne à la joie. Pour ce nouveau concert, les deux artistes composent des mélodies toujours aussi entêtantes, à l’aide de guitares acoustiques et électriques mêlées à des samples et des beats électro.

Soleil Planète est un hymne à la joie. Les chansons nous invitent à emprunter des chemins où l’on peut être fous, décalés, où l’on peut chanter et danser, rire ensemble ou juste regarder et écouter pour ceux qui préfèrent. Bienvenue sur une planète colorée où l’on célèbre le chant et la danse, où l’on distille du bonheur l’air de rien, et, où tout invite à se nourrir d’ondes positives !

Spectacle en partenariat avec le ResO Scènes des Hauts-de France

Rue du Moulin Quignon Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80

English :

Mosai and Vincent

The electro-pop duo imagine a new bubble of euphoria, a luminous show that sounds like a hymn to joy. For this new concert, the two artists compose melodies as heady as ever, using acoustic and electric guitars mixed with samples and electro beats.

Soleil Planète is a hymn to joy. The songs invite us to follow paths where we can be crazy and offbeat, where we can sing and dance, laugh together, or just watch and listen for those who prefer. Welcome to a colorful planet where singing and dancing are celebrated, where happiness is distilled at the drop of a hat, and where everything invites you to feed on positive vibes!

Show in partnership with ResO Scènes des Hauts-de-France

German :

Mosai und Vincent

Das Elektro-Pop-Duo stellt sich eine neue Blase der Euphorie vor, ein leuchtendes Spektakel, das wie eine Hymne an die Freude klingt. Für dieses neue Konzert komponieren die beiden Künstler mit Hilfe von akustischen und elektrischen Gitarren, die mit Samples und Elektrobeats vermischt werden, Melodien, die immer noch eingängig sind.

Soleil Planète ist eine Hymne an die Freude. Die Lieder laden uns ein, Wege zu beschreiten, auf denen wir verrückt und schräg sein können, auf denen wir singen und tanzen, gemeinsam lachen oder einfach nur zuschauen und zuhören können, für diejenigen, die es vorziehen. Willkommen auf einem bunten Planeten, auf dem Gesang und Tanz gefeiert werden, auf dem Glück aus dem Nichts kommt und auf dem alles dazu einlädt, sich von positiven Wellen zu ernähren!

Aufführung in Zusammenarbeit mit dem ResO Scènes des Hauts-de France

Italiano :

Mosai e Vincent

Il duo elettro-pop ha creato una nuova bolla di euforia, uno spettacolo luminoso che suona come un inno alla gioia. Per questo nuovo concerto, i due artisti compongono melodie più inebrianti che mai, utilizzando chitarre acustiche ed elettriche mescolate a campioni e ritmi electro.

Soleil Planète è un inno alla gioia. Le canzoni ci invitano a seguire percorsi in cui possiamo essere folli e anticonformisti, dove possiamo cantare e ballare, ridere insieme o semplicemente guardare e ascoltare per chi preferisce. Benvenuti in un pianeta colorato dove si canta e si balla, dove la felicità si distilla dal nulla e dove tutto invita a nutrirsi di vibrazioni positive!

Spettacolo in collaborazione con ResO Scènes des Hauts-de France

Espanol :

Mosai y Vincent

El dúo de electro-pop ha creado una nueva burbuja de euforia, un espectáculo luminoso que suena como un himno a la alegría. Para este nuevo concierto, los dos artistas componen melodías tan embriagadoras como siempre, utilizando guitarras acústicas y eléctricas mezcladas con samples y electro beats.

Soleil Planète es un himno a la alegría. Las canciones nos invitan a seguir caminos donde podemos ser locos y poco convencionales, donde podemos cantar y bailar, reír juntos o simplemente mirar y escuchar para aquellos que lo prefieran. Bienvenidos a un planeta de colores donde se celebra el cante y el baile, donde la felicidad se destila del aire y donde todo invita a alimentarse de vibraciones positivas

Espectáculo en colaboración con ResO Scènes des Hauts-de France

