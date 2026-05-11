Abbeville

Géocatching au parc de la Bouvaque

Rue Basse de la Bouvaque Abbeville Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 10:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Les participants feront un parcours dans le parc, devront trouver des QR code cachés, et répondre aux questions.

Dans la cadre de la journée mondiale sans tabac.

Les participants feront un parcours dans le parc, devront trouver des QR code cachés, et répondre aux questions.

Dans la cadre de la journée mondiale sans tabac. .

Rue Basse de la Bouvaque Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 29 31 49

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English :

Participants will make their way through the park, finding hidden QR codes and answering questions.

As part of World No Tobacco Day.

L’événement Géocatching au parc de la Bouvaque Abbeville a été mis à jour le 2026-05-06 par OT DE LA BAIE DE SOMME