Géocatching au parc de la Bouvaque Abbeville
Géocatching au parc de la Bouvaque Abbeville mercredi 27 mai 2026.
Abbeville
Géocatching au parc de la Bouvaque
Rue Basse de la Bouvaque Abbeville Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Les participants feront un parcours dans le parc, devront trouver des QR code cachés, et répondre aux questions.
Dans la cadre de la journée mondiale sans tabac.
Les participants feront un parcours dans le parc, devront trouver des QR code cachés, et répondre aux questions.
Dans la cadre de la journée mondiale sans tabac. .
Rue Basse de la Bouvaque Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 29 31 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Participants will make their way through the park, finding hidden QR codes and answering questions.
As part of World No Tobacco Day.
L’événement Géocatching au parc de la Bouvaque Abbeville a été mis à jour le 2026-05-06 par OT DE LA BAIE DE SOMME
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