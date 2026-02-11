Fête nationale à Abbeville

Abbeville Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

Dès le 13 juillet, le parc d’Émonville devient le cœur des animations et concerts. À la tombée de la nuit, le cortège aux lampions illumine la ville jusqu’à la place de la Marne, avant le traditionnel feu d’artifice au Carré de Six suivi d’un concert. Le 14 juillet, place aux commémorations patriotiques et au défilé des forces de sécurité. Le midi, c’est un repas animé par Arnaud Guimard qui attend les aînés. La guinguette de Michel Pruvot dans les jardins du Carmel vient clore ces deux jours de Fête Nationale.

Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 19 12 63 evenementiel@abbeville.fr

English :

From July 13 onwards, the Parc d?Émonville becomes the hub of entertainment and concerts. As night falls, the lantern-lit procession illuminates the town as far as Place de la Marne, before the traditional fireworks display at Carré de Six, followed by a concert. On July 14, patriotic commemorations and a parade of security forces take place. At lunchtime, a meal hosted by Arnaud Guimard awaits the elderly. Michel Pruvot?s guinguette in the Carmel gardens brings the two-day Fête Nationale to a close.

