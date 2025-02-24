Découverte des papillons du parc de la Bouvaque Abbeville

Découverte des papillons du parc de la Bouvaque

69 rue basse de la Bouvaque Abbeville Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:30:00

fin : 2026-08-07 23:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Et si on allait à la chasse au papillon ? Lors de cette animation nous partirons, ensemble pour découvrir le monde surprenant des papillons de jours.

Réservation obligatoire

69 rue basse de la Bouvaque Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 29 69 patrimoine.publics@abbeville.fr

English :

How about a butterfly hunt? In this activity, we’ll set off together to discover the surprising world of butterflies.

Reservation required

