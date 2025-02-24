Découverte des papillons du parc de la Bouvaque Abbeville
Découverte des papillons du parc de la Bouvaque Abbeville vendredi 7 août 2026.
Découverte des papillons du parc de la Bouvaque
69 rue basse de la Bouvaque Abbeville Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:30:00
fin : 2026-08-07 23:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Et si on allait à la chasse au papillon ? Lors de cette animation nous partirons, ensemble pour découvrir le monde surprenant des papillons de jours.
Réservation obligatoire
Et si on allait à la chasse au papillon ? Lors de cette animation nous partirons, ensemble pour découvrir le monde surprenant des papillons de jours.
Réservation obligatoire .
69 rue basse de la Bouvaque Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 29 69 patrimoine.publics@abbeville.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
How about a butterfly hunt? In this activity, we’ll set off together to discover the surprising world of butterflies.
Reservation required
L’événement Découverte des papillons du parc de la Bouvaque Abbeville a été mis à jour le 2025-02-24 par OT DE LA BAIE DE SOMME