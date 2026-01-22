Visite guidée l’éco-pâturage ? Mais à quoi ça sert ? Abbeville
Visite guidée l’éco-pâturage ? Mais à quoi ça sert ?
70 Boulevard de la République Abbeville
Gratuit
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
2026-07-08
Un éco-pâturage ? Une nouvelle idée à la mode ou une vieille tradition remise au goût du jour ? Je vous propose de m’accompagner pour découvrir cette méthode de gestion, et surtout les animaux présents au Parc.
Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 29 69
Eco-grazing? A trendy new idea or an old tradition revived? I invite you to join me in discovering this management method, and above all the animals present at the Park.
