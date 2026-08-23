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AGENDA · Montauban

Contes de la Sabiá l’Espace VO Montauban

mardi 27 octobre 2026 · l'Espace VO · Montauban

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Lieu
l'Espace VO
Adresse
1899 chemin de paulet
Ville
82000 Montauban
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif
8 8 10

Montauban

Contes de la Sabiá

l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27
fin : 2026-10-27

Date(s) :
2026-10-27

Contes de la Sabiá avec Ana Fula
JEUNE PUBLIC à partir de 5 ans
  .

l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie   lespacevo@gmail.com

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English : Contes de la Sabiá

Tales of the Sabiá with Ana Fula
For young audiences aged 5 and up

L’événement Contes de la Sabiá Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban

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