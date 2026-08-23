AGENDA · Montauban
Contes de la Sabiá l’Espace VO Montauban
mardi 27 octobre 2026 · l'Espace VO · Montauban
Informations pratiques
Montauban
Contes de la Sabiá
l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27
fin : 2026-10-27
Date(s) :
2026-10-27
Contes de la Sabiá avec Ana Fula
JEUNE PUBLIC à partir de 5 ans
.
l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie lespacevo@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Contes de la Sabiá
Tales of the Sabiá with Ana Fula
For young audiences aged 5 and up
L’événement Contes de la Sabiá Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban
À voir aussi à Montauban (Tarn-et-Garonne)
- Projet artistique participatif, CIAP – Ancien collège, Montauban 18 septembre 2026
- Visite guidée : la Banque de France de Montauban vous ouvre ses portes !, Banque de France – Montauban, Montauban 19 septembre 2026
- Visite libre de la cour et de l’escalier d’honneur de l’hôtel Lefranc de Pompignan, Hôtel Le Franc de Pompignan, Montauban 19 septembre 2026
- Visite libre du couloir d’entrée voûté et de la cour de l’hôtel de Bar, Ancien hôtel particulier, Montauban 19 septembre 2026
- Visite commentée : la chapelle néo-gothique du pensionnat des dames de Nevers, Chapelle néo-gothique du pensionnat des dames de Nevers, Montauban 19 septembre 2026