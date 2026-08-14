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Contes des pourquoi Bibliothèque des Batignolles Paris

mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque des Batignolles · Paris

Contes des pourquoi Bibliothèque des Batignolles Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque des Batignolles
Adresse
18, rue des Batignolles
Ville
75017 Paris
Département
Paris

Avec les contes des Pourquoi nous voyagerons dans différents pays du monde pour découvrir les mystères de la nature : Pourquoi la girafe a un long cou et de grandes jambes, comment le chien est devenu l’ennemi du chat, pourquoi la mer est salée et pourquoi la lune change de taille chaque nuit.

mercredi 23 septembre à 16h45 – dans la cabane à histoires
– pour tous, à partir de 5 ans – sur inscription
Le mercredi 23 septembre 2026
de 16h45 à 17h45
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T19:45:00+02:00
fin : 2026-09-23T20:45:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T16:45:00+02:00_2026-09-23T17:45:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles  75017 Paris
+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/


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