Contes des pourquoi Bibliothèque des Batignolles Paris
mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque des Batignolles · Paris
Informations pratiques
Avec les contes des Pourquoi nous voyagerons dans différents pays du monde pour découvrir les mystères de la nature : Pourquoi la girafe a un long cou et de grandes jambes, comment le chien est devenu l’ennemi du chat, pourquoi la mer est salée et pourquoi la lune change de taille chaque nuit.
mercredi 23 septembre à 16h45 – dans la cabane à histoires
– pour tous, à partir de 5 ans – sur inscription
Le mercredi 23 septembre 2026
de 16h45 à 17h45
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T19:45:00+02:00
fin : 2026-09-23T20:45:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T16:45:00+02:00_2026-09-23T17:45:00+02:00
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/
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