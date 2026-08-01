Informations pratiques

Saint-Épain

Contes d’été en tournée George Dandin de Molière

Parc du Presbytère Saint-Épain Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Pour la première année Contes d’été part en tournée !

Retrouvez-nous avec la pièce de la septième édition du Festival Contes d’été George Dandin de Molière mise en scène par Guillaume Gras .

Avec Cantor Bordeaux, Marie Guignard , Eurialle Livaudais , Nicolas Perrochet, Gonzague Van Ber.

Pour la première année Contes d’été part en tournée !

Retrouvez-nous avec la pièce de la septième édition du Festival Contes d’été George Dandin de Molière mise en scène par Guillaume Gras .

Avec Cantor Bordeaux, Marie Guignard , Eurialle Livaudais , Nicolas Perrochet, Gonzague Van Ber.

Réservation conseillée auprès de la bibliothèque de Saint-Epain. 5 .

Parc du Presbytère Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 50 05

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English :

For the first time, Contes d’Été is going on tour!

Join us for the play from the seventh edition of the Contes d’Été Festival: Molière’s “George Dandin,” directed by Guillaume Gras.

Starring Cantor Bordeaux, Marie Guignard, Eurialle Livaudais, Nicolas Perrochet, and Gonzague Van Ber.

L’événement Contes d’été en tournée George Dandin de Molière Saint-Épain a été mis à jour le 2026-08-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme