Contes d’été en tournée George Dandin de Molière Saint-Épain
vendredi 28 août 2026 · Saint-Épain
Informations pratiques
Saint-Épain
Contes d’été en tournée George Dandin de Molière
Parc du Presbytère Saint-Épain Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Pour la première année Contes d’été part en tournée !
Retrouvez-nous avec la pièce de la septième édition du Festival Contes d’été George Dandin de Molière mise en scène par Guillaume Gras .
Avec Cantor Bordeaux, Marie Guignard , Eurialle Livaudais , Nicolas Perrochet, Gonzague Van Ber.
Pour la première année Contes d’été part en tournée !
Retrouvez-nous avec la pièce de la septième édition du Festival Contes d’été George Dandin de Molière mise en scène par Guillaume Gras .
Avec Cantor Bordeaux, Marie Guignard , Eurialle Livaudais , Nicolas Perrochet, Gonzague Van Ber.
Réservation conseillée auprès de la bibliothèque de Saint-Epain. 5 .
Parc du Presbytère Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 50 05
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English :
For the first time, Contes d’Été is going on tour!
Join us for the play from the seventh edition of the Contes d’Été Festival: Molière’s “George Dandin,” directed by Guillaume Gras.
Starring Cantor Bordeaux, Marie Guignard, Eurialle Livaudais, Nicolas Perrochet, and Gonzague Van Ber.
L’événement Contes d’été en tournée George Dandin de Molière Saint-Épain a été mis à jour le 2026-08-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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