Contes en balade au Bois de Boulogne Metro Ranelagh Paris
Contes en balade au Bois de Boulogne Metro Ranelagh Paris mardi 5 mai 2026.
Conteuses de l’Age d’Or de France : Marie-Claude Decloux et Anne Paoli.
Pour cette balade parisienne nous vous proposons un bol d’air au lac du Bois de Boulogne avec des contes assortis.
La durée de la balade est d’environ 2 heures. Il y a des bancs sur l’itinéraire mais si vous disposez de tabourets légers pliants, nous vous encourageons à les apporter.
Pour cette balade parisienne nous vous proposons un bol d’air au lac du Bois de Boulogne avec des contes assortis,
Le mardi 05 mai 2026
de 14h45 à 16h45
payant
Tarif 12 euros
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-05T17:45:00+02:00
fin : 2026-05-05T19:45:00+02:00
Date(s) : 2026-05-05T14:45:00+02:00_2026-05-05T16:45:00+02:00
Metro Ranelagh 1 avenue Mozart 75016 Devant la station de métro Ranelagh – sortie 1Paris
https://www.agedordefrance.fr +33153246740 agedor@agedordefrance.com
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