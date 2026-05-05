Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Contes en balade au Bois de Boulogne Metro Ranelagh Paris

Contes en balade au Bois de Boulogne Metro Ranelagh Paris

Contes en balade au Bois de Boulogne Metro Ranelagh Paris mardi 5 mai 2026.

Lieu : Metro Ranelagh

Adresse : 1 avenue Mozart

Ville : 75016 Paris

Département : Paris

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Tarif : <p>Tarif 12 euros</p>

Conteuses de l’Age d’Or de France : Marie-Claude Decloux et Anne Paoli.

Pour cette balade parisienne nous vous proposons un bol d’air au lac du Bois de Boulogne avec des contes assortis.

La durée de la balade est d’environ 2 heures. Il y a des bancs sur l’itinéraire mais si vous disposez de tabourets légers pliants, nous vous encourageons à les apporter.

Pour cette balade parisienne nous vous proposons un bol d’air au lac du Bois de Boulogne avec des contes assortis,
Le mardi 05 mai 2026
de 14h45 à 16h45
payant

Tarif 12 euros

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-05T17:45:00+02:00
fin : 2026-05-05T19:45:00+02:00
Date(s) : 2026-05-05T14:45:00+02:00_2026-05-05T16:45:00+02:00

Metro Ranelagh 1 avenue Mozart  75016 Devant la station de métro Ranelagh – sortie 1Paris
https://www.agedordefrance.fr +33153246740 agedor@agedordefrance.com


Afficher la carte du lieu Metro Ranelagh et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)