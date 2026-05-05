Contes en balade au Bois de Boulogne Metro Ranelagh Paris

Conteuses de l’Age d’Or de France : Marie-Claude Decloux et Anne Paoli.

Pour cette balade parisienne nous vous proposons un bol d’air au lac du Bois de Boulogne avec des contes assortis.

La durée de la balade est d’environ 2 heures. Il y a des bancs sur l’itinéraire mais si vous disposez de tabourets légers pliants, nous vous encourageons à les apporter.

Pour cette balade parisienne nous vous proposons un bol d’air au lac du Bois de Boulogne avec des contes assortis,

Le mardi 05 mai 2026

de 14h45 à 16h45

payant

Tarif 12 euros

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-05T17:45:00+02:00

fin : 2026-05-05T19:45:00+02:00

Date(s) : 2026-05-05T14:45:00+02:00_2026-05-05T16:45:00+02:00

Metro Ranelagh 1 avenue Mozart 75016 Devant la station de métro Ranelagh – sortie 1Paris

https://www.agedordefrance.fr +33153246740 agedor@agedordefrance.com



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