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AGENDA · Bléneau

Contes et bricolage Médiathèque Bléneau

samedi 1 août 2026 · Médiathèque · Bléneau

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
3B Avenue de Bourgogne
Ville
89220 Bléneau
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Bléneau

Contes et bricolage

Médiathèque 3B Avenue de Bourgogne Bléneau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 11:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Moments partagés autour de la lecture d’un album suivi d’un atelier de bricolage. Lecture et bricolage. Moment de partage.   .

Médiathèque 3B Avenue de Bourgogne Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 43 97 70  bibliotheque.bleneau@wanadoo.fr

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English : Contes et bricolage

L’événement Contes et bricolage Bléneau a été mis à jour le 2026-07-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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