Yonne Tour Sport et le spectacle Sirène en kit jardin d’eau Pierre Doudeau Bléneau
mercredi 12 août 2026 · jardin d'eau Pierre Doudeau · Bléneau
Informations pratiques
Bléneau
Yonne Tour Sport et le spectacle Sirène en kit
jardin d’eau Pierre Doudeau Avenue Jean Jaurès Bléneau Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12 17:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Yonne Tour Sport fait son grand retour cet été. Organisé par le Département de l’Yonne, l’opération Yonne Tour Sport offre aux jeunes de 3 à 17 ans la possibilité de pratiquer gratuitement des activités sportives originales durant l’été. Venez découvrir le nouveau spectacle Sirène en kit sélectionné dans le cadre du Yonne Tour Sport-Culture, mercredi 12 août à 16h30 à Bléneau. .
jardin d’eau Pierre Doudeau Avenue Jean Jaurès Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 88 50 sports@yonne.fr
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English : Yonne Tour Sport et le spectacle Sirène en kit
L’événement Yonne Tour Sport et le spectacle Sirène en kit Bléneau a été mis à jour le 2026-07-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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