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AGENDA · Bléneau

Yonne Tour Sport et le spectacle Sirène en kit jardin d’eau Pierre Doudeau Bléneau

mercredi 12 août 2026 · jardin d'eau Pierre Doudeau · Bléneau

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
jardin d'eau Pierre Doudeau
Adresse
Avenue Jean Jaurès
Ville
89220 Bléneau
Département
Yonne
Tarif

Bléneau

Yonne Tour Sport et le spectacle Sirène en kit

jardin d’eau Pierre Doudeau Avenue Jean Jaurès Bléneau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12 17:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Yonne Tour Sport fait son grand retour cet été. Organisé par le Département de l’Yonne, l’opération Yonne Tour Sport offre aux jeunes de 3 à 17 ans la possibilité de pratiquer gratuitement des activités sportives originales durant l’été. Venez découvrir le nouveau spectacle Sirène en kit sélectionné dans le cadre du Yonne Tour Sport-Culture, mercredi 12 août à 16h30 à Bléneau.   .

jardin d’eau Pierre Doudeau Avenue Jean Jaurès Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 88 50  sports@yonne.fr

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English : Yonne Tour Sport et le spectacle Sirène en kit

L’événement Yonne Tour Sport et le spectacle Sirène en kit Bléneau a été mis à jour le 2026-07-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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