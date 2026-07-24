CONTES ET CHUCHOTEMENTS SOUS LES ÉTOILES Béziers
samedi 26 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
CONTES ET CHUCHOTEMENTS SOUS LES ÉTOILES
134 boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par la magie des contes sous un ciel étoilé.
Bien installés sur des transats, profitez de la fraîcheur de la soirée pour vivre un moment hors du temps, bercé des histoires racontées par Au Fil du Conte.
Cette veillée se déroule en extérieur pensez à prévoir une petite laine pour profiter pleinement de cette parenthèse enchantée. .
134 boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 31 27 34 infos@mjc-beziers.org
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English : CONTES ET CHUCHOTEMENTS SOUS LES ÉTOILES
Make yourself comfortable and let yourself be swept away by the magic of fairy tales under a starry sky.
L’événement CONTES ET CHUCHOTEMENTS SOUS LES ÉTOILES Béziers a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34
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