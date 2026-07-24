Informations pratiques

Béziers

CONTES ET CHUCHOTEMENTS SOUS LES ÉTOILES

134 boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par la magie des contes sous un ciel étoilé.

Bien installés sur des transats, profitez de la fraîcheur de la soirée pour vivre un moment hors du temps, bercé des histoires racontées par Au Fil du Conte.

Cette veillée se déroule en extérieur pensez à prévoir une petite laine pour profiter pleinement de cette parenthèse enchantée. .

134 boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 31 27 34 infos@mjc-beziers.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CONTES ET CHUCHOTEMENTS SOUS LES ÉTOILES

Make yourself comfortable and let yourself be swept away by the magic of fairy tales under a starry sky.

L’événement CONTES ET CHUCHOTEMENTS SOUS LES ÉTOILES Béziers a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34