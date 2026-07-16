Contes et Sens : un rendez-vous avec le patrimoine jusqu’au château des Guilhems, Place Jean Jaurès, Clermont-l’Hérault

Informations pratiques

Contes et Sens : un rendez-vous avec le patrimoine jusqu’au château des Guilhems Dimanche 20 septembre, 10h00 Place Jean Jaurès Hérault

Gratuit sur réservation auprès de l’Office de Tourisme destination Salagou. Niveau intermédiaire, à partir de 8 ans, prévoir chaussure de marche, non accessible en poussette, possibilité de pique-niquer au château des guilhems à l’arrivée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Emmanuel vous entraîne dans un parcours ponctué de contes, de théâtre, de lectures et d’expériences sensorielles, à la découverte des patrimoines de Clermont : patrimoine bâti, naturel et immatériel.

Vous explorerez des lieux méconnus et découvrirez des histoires qui, à coup sûr, tisseront des liens entre nous et avec ce qui nous rassemble ici, en Méditerranée.

Une proposition joyeuse et originale, accessible à tous.

Place Jean Jaurès place jean jaures, 34800 Clermont l’Herault Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://marketplace.awoo.fr/667 »}]

Emmanuel vous emmène dans un parcours parsemé de contes, théâtre, lectures, et d’expériences sensorielles, … A la découverte des patrimoines de Clermont : patrimoine bâti, naturel, immatériel. Vous a…

©Emmanuel guyot compagnie du 7eme point