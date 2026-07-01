Contes et spectacles au pied de la Tour Saint-Maclou, Place Saint-Maclou, Mantes-la-Jolie
samedi 19 septembre 2026 · Place Saint-Maclou · Mantes-la-Jolie
Informations pratiques
Contes et spectacles au pied de la Tour Saint-Maclou 19 et 20 septembre Place Saint-Maclou Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Samedi, 14h-15h : Contes mantais en musique avec la conteuse Eleonore, pour petits et grands
Dimanche, 14h-15h : Concert avec la chorale Et Caetera
Dimanche, 15h-16h : Spectacle avec La Troupe Citadine, hommage au patrimoine mantais à travers plusieurs épisodes historiques : la construction de la Collégiale, Henri IV et Gabrielle d’Estrées, mai 44 et les bombardements, l’arrivée des grands-parents au Val-Fourré.
Place Saint-Maclou Place Saint-Maclou 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France
Spectacles et contes mantais en musique
À voir aussi à Mantes-la-Jolie (Yvelines)
- Visite découverte des archives municipales, Commune De Mantes-La-Jolie – Archives municipales, Mantes-la-Jolie 19 septembre 2026
- Spectacle « Autres Dames » par la Compagnie Et Caetera, Parvis de la Collégiale Notre-Dame, Mantes-la-Jolie 19 septembre 2026
- Visite guidée de la Collégiale Notre-Dame, Parvis de la Collégiale Notre-Dame, Mantes-la-Jolie 20 septembre 2026