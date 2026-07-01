Contes et spectacles au pied de la Tour Saint-Maclou, Place Saint-Maclou, Mantes-la-Jolie

Informations pratiques

Contes et spectacles au pied de la Tour Saint-Maclou 19 et 20 septembre Place Saint-Maclou Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Samedi, 14h-15h : Contes mantais en musique avec la conteuse Eleonore, pour petits et grands

Dimanche, 14h-15h : Concert avec la chorale Et Caetera

Dimanche, 15h-16h : Spectacle avec La Troupe Citadine, hommage au patrimoine mantais à travers plusieurs épisodes historiques : la construction de la Collégiale, Henri IV et Gabrielle d’Estrées, mai 44 et les bombardements, l’arrivée des grands-parents au Val-Fourré.

Place Saint-Maclou Place Saint-Maclou 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France

Spectacles et contes mantais en musique