Visite découverte des archives municipales, Commune De Mantes-La-Jolie – Archives municipales, Mantes-la-Jolie

Informations pratiques

Visite découverte des archives municipales Samedi 19 septembre, 10h30 Commune De Mantes-La-Jolie – Archives municipales Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite des magasins de conservation, présentation d’archives en danger, de documents restaurés, notamment les documents scellés, qui viennent de revenir des ateliers, et présentation de la mini-expo « Les archives, un patrimoine constamment en danger ».

Commune De Mantes-La-Jolie – Archives municipales 31 Rue Gambetta, 78200 Mantes-la-Jolie, France Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0134788660 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation.patour@manteslajolie.fr »}]

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©Ville de Mantes-la-Jolie